Kanadai körútja után Olaszországban lép fel a Recirquel Társulat

Folyamatos telt ház és komoly szakmai érdeklődés övezte a Recirquel Társulat négyhetes előadássorozatát Kanadában, amely a társulat hetven fellépésből álló turnéjának első állomása volt. A január 21-én indult turné során négy nagyvárosban mintegy tízezer néző látta a Vági Bence rendezte Paradisumot. A társulat 15 alkalommal lépett fel Kanadában, többek között a Cirque du Soleil által alapított világhírű La TOHU-ban és a kanadai sztárrendező Robert Lepage québeci színházában a Le Diamantban is láthatta a közönség.

Recirquel Olaszországban

A nemzetköz sajtó, köztük a MyScena művészeti portál is elismerően nyilatkozott a produkcióról, kiemelve annak "kivételes vizuális költészetét" és mesteri koreográfiáját. Mint írták, az előadást megtekintette Robert Lepage világhírű rendező is, aki szakmailag tökéletesnek minősítette a látottakat, és jelezte: a jövőben is kész befogadni a társulat produkcióit.

"Óriási elismerés, hogy a kortárs cirkuszművészet hazájában egy hónapon át végig telt ház mellett játszottunk" - értékelte a turnét Vági Bence művészeti vezető.

A turné február 21-től olaszországi helyszíneken folytatódik, majd a társulat fellép Franciaországban és Hollandiában is, ősszel pedig Dél-Amerikában, valamint Ázsiában, a Hongkongi Előadóművészeti Expón (HKPAX) is bemutatkoznak. A magyar közönség legközelebb 2026 áprilisában láthatja a produkciót a Müpában.