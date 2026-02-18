Recirquel Újcirkusz TársulatOlaszorzágcirkusz

Kanadai körútja után Olaszországban lép fel a Recirquel Társulat

Sikeres kanadai körútja után Olaszországban folytatja világkörüli turnéját a Recirquel Társulat a Paradisum című produkcióval.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 17:29
Jelenet a Paradisum című produkcióból.
Jelenet a Paradisum című produkcióból. Fotó: Hirling Bálint
Folyamatos telt ház és komoly szakmai érdeklődés övezte a Recirquel Társulat négyhetes előadássorozatát Kanadában, amely a társulat hetven fellépésből álló turnéjának első állomása volt. A január 21-én indult turné során négy nagyvárosban mintegy tízezer néző látta a Vági Bence rendezte Paradisumot. A társulat 15 alkalommal lépett fel Kanadában, többek között a Cirque du Soleil által alapított világhírű La TOHU-ban és a kanadai sztárrendező Robert Lepage québeci színházában a Le Diamantban is láthatta a közönség.

Recirquel Olaszországban

A nemzetköz sajtó, köztük a MyScena művészeti portál is elismerően nyilatkozott a produkcióról, kiemelve annak "kivételes vizuális költészetét" és mesteri koreográfiáját. Mint írták, az előadást megtekintette Robert Lepage világhírű rendező is, aki szakmailag tökéletesnek minősítette a látottakat, és jelezte: a jövőben is kész befogadni a társulat produkcióit.

"Óriási elismerés, hogy a kortárs cirkuszművészet hazájában egy hónapon át végig telt ház mellett játszottunk" - értékelte a turnét Vági Bence művészeti vezető.

A turné február 21-től olaszországi helyszíneken folytatódik, majd a társulat fellép Franciaországban és Hollandiában is, ősszel pedig Dél-Amerikában, valamint Ázsiában, a Hongkongi Előadóművészeti Expón (HKPAX) is bemutatkoznak. A magyar közönség legközelebb 2026 áprilisában láthatja a produkciót a Müpában.

A hat artista-táncművész közreműködésével látható előadás a világ pusztulását követő újjászületés, az új emberi létforma mítoszát kutatja, korábban itt írtunk róla. A produkció korábban az Edinburgh Fringe Fesztiválon debütált, a CINARS Biennálén pedig a világ tíz leginnovatívabb előadása közé választották.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
