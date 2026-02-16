Nézze meg Robert Duvall egyik utolsó videóját, a színészlegenda ezt üzente rajongóinak

„Minden rajongómnak boldog hálaadást és nagyszerű új évet kívánok” – mondta A keresztapa sztárja novemberi Facebook-videójában. „Isten áldjon mindenkit” – tette hozzá.

Duvall utolsó bejegyzése egy február 3-i Facebook-üzenet volt, amelyben 2003-as filmjéről, a Haley Joel Osment és Michael Caine főszereplésével készült Leharcolt oroszlánokról írt.

Egyik nap a Leharcolt oroszlánok forgatása közben az oroszlán kiszökött

– viccelődött Duvall néhány nappal halála előtt. „Ha az én irányomba fordult volna, ma már nem lennék itt!” – fűzte hozzá a színész.