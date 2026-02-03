Újabb sztárfellépőkkel erősít a Sziget: napjaink egyik legsikeresebb rockzenekara is érkezik

A mostani bejelentés különösen fontos mérföldkő a Sziget Fesztivál szervezői számára, hiszen – mint arra Gerendai Károly fesztiválalapító is utalt – a késve induló szervezés miatt eleinte kérdéses volt, mennyire sikerül erős nemzetközi neveket lekötni a 2026-os Szigetre.

Nagy nevek érkeznek a Szigetre

Az eddigi listát összevetve a nemzetközi fesztiválszíntér kínálatával, úgy látom, szerencsére a zenei felhozatalban is ott leszünk a legjobbak között

– fogalmazott Gerendai Károly.

A fesztiválalapító szerint a Sziget célja továbbra is az, hogy többet nyújtson egy hagyományos koncertélménynél. Fontosnak tartják, hogy a sztárfellépők iránt érdeklődő közönség mellett a műfaji sokszínűségre nyitott látogatók is elégedettek legyenek.

Igyekszünk minden zenei műfajból a legizgalmasabb, legtrendibb és persze legnépszerűbb képviselőket elhívni, mert azt szeretnénk, hogy a Sziget ne csak kiszolgálja a zenei közízlést, hanem formálja is azt

– tette hozzá.

Stadionrocktól popslágereken át az alternatív hangzásig

Az újonnan bejelentett nevek közül a Bring Me the Horizon napjaink egyik legsikeresebb rockzenekara. A Grammy-jelölésekkel és Brit Awarddal is elismert brit csapat több mint 7,2 millió eladott albummal büszkélkedhet világszerte.

Bár a magyar közönség korábban már többször láthatta őket, az elmúlt években látványos koncertshow-jukkal valódi stadionzenekarrá nőtték ki magukat.

Zara Larsson a Midnight Sun című albumával robbant igazán nagyot: a svéd popsztár lemeze tankönyvi példája a kortárs popzenének. Nagy energiájú koncertjein az erőteljes vokál, a vizuális látvány és a precíz koreográfia egyaránt fontos szerepet kap.

Szintén visszatér a Szigetre a Wolf Alice. A brit alternatív rockzenekar tavaly jelentkezett új albummal (The Clearing), amely nyolc év után hozza vissza őket a fesztivál színpadára.

Hip-hop, elektronikus zene és világklasszis DJ-k

A brit hip-hop egyik legeredetibb hangja, Loyle Carner is fellép a Szigeten. A rapper 1,1 milliárd streameléssel és telt házas koncertjeivel bizonyította nemzetközi népszerűségét. Legújabb albuma, a Hopefully! a személyesebb és könnyedebb oldalát mutatja meg.