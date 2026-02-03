Újabb sztárfellépőkkel erősít a Sziget: napjaink egyik legsikeresebb rockzenekara is érkezik

Rendkívüli

Több mint negyven új fellépő csatlakozik a 2026-os Sziget Fesztivál programjához – jelentették be kedden a szervezők. A friss névsorban világsztárok és trendformáló előadók egyaránt szerepelnek: érkezik a Szigetre a Bring Me the Horizon, Zara Larsson, Loyle Carner, valamint a brit alternatív színtér meghatározó zenekara, a Wolf Alice is.

A Bring Me the Horizon brit rockbanda Forrás: Bring Me the Horizon/Facebook
A mostani bejelentés különösen fontos mérföldkő a Sziget Fesztivál szervezői számára, hiszen – mint arra Gerendai Károly fesztiválalapító is utalt – a késve induló szervezés miatt eleinte kérdéses volt, mennyire sikerül erős nemzetközi neveket lekötni a 2026-os Szigetre.

Sziget
A Wolf Alice is fellép idén a Szigeten. Fotó: Wolf Alice/Facebook

Nagy nevek érkeznek a Szigetre

Az eddigi listát összevetve a nemzetközi fesztiválszíntér kínálatával, úgy látom, szerencsére a zenei felhozatalban is ott leszünk a legjobbak között

 – fogalmazott Gerendai Károly.

A fesztiválalapító szerint a Sziget célja továbbra is az, hogy többet nyújtson egy hagyományos koncertélménynél. Fontosnak tartják, hogy a sztárfellépők iránt érdeklődő közönség mellett a műfaji sokszínűségre nyitott látogatók is elégedettek legyenek.

Igyekszünk minden zenei műfajból a legizgalmasabb, legtrendibb és persze legnépszerűbb képviselőket elhívni, mert azt szeretnénk, hogy a Sziget ne csak kiszolgálja a zenei közízlést, hanem formálja is azt

– tette hozzá.

Stadionrocktól popslágereken át az alternatív hangzásig

Az újonnan bejelentett nevek közül a Bring Me the Horizon napjaink egyik legsikeresebb rockzenekara. A Grammy-jelölésekkel és Brit Awarddal is elismert brit csapat több mint 7,2 millió eladott albummal büszkélkedhet világszerte. 

Bár a magyar közönség korábban már többször láthatta őket, az elmúlt években látványos koncertshow-jukkal valódi stadionzenekarrá nőtték ki magukat.

Zara Larsson a Midnight Sun című albumával robbant igazán nagyot: a svéd popsztár lemeze tankönyvi példája a kortárs popzenének. Nagy energiájú koncertjein az erőteljes vokál, a vizuális látvány és a precíz koreográfia egyaránt fontos szerepet kap.

Szintén visszatér a Szigetre a Wolf Alice. A brit alternatív rockzenekar tavaly jelentkezett új albummal (The Clearing), amely nyolc év után hozza vissza őket a fesztivál színpadára.

Hip-hop, elektronikus zene és világklasszis DJ-k

A brit hip-hop egyik legeredetibb hangja, Loyle Carner is fellép a Szigeten. A rapper 1,1 milliárd streameléssel és telt házas koncertjeivel bizonyította nemzetközi népszerűségét. Legújabb albuma, a Hopefully! a személyesebb és könnyedebb oldalát mutatja meg.

Az elektronikus zenei kínálat is jelentősen bővül. A Revolut-színpadon lép fel Chet Faker, az ausztrál előadó, akinek zenéje a soul, az elektronika és az indie pop határmezsgyéjén mozog. Szintén itt játszik a Parcels, amely tavaly adta ki harmadik albumát, a Lovedot című lemezt, és azóta világszerte teltházas arénakoncerteket adott.

A DJ-felhozatalban olyan nevek szerepelnek, mint a jungle és drum and bass műfajában alkotó Nia Archives, a techno egyik úttörőjeként ismert Argy, az elektronikus zene legendás alakja, Richie Hawtin, az amerikai Sara Landry, valamint a japán Yousuke Yukimatsu, aki eklektikus szettjeiről vált ismertté.

Erős magyar jelenlét

A kedden bejelentett magyar fellépők között ott van Beton.Hofi, akinek 0 című albuma tavaly az Album Top 100 első helyére került. Színpadra lép továbbá az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol és Mehringer is.

A Sziget Fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg. A szervezők szerint a mostani bejelentés még csak egy állomás: további nevek érkezése várható a következő hónapokban.

A Szigetre mostantól kaphatóak a 3 napos bérletek is, február 12–15. között pedig a Revolut érkezik majd egy kedvező, Valentin-napi páros, 5 napos bérletajánlattal.

 

 

 

