Már meg sem lepődünk azon, hogy hatodszor ő a világ legsikeresebb előadója

Hatodik alkalommal lett a világ legsikeresebb előadója Taylor Swift az International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) frissen közzétett Global Artist Chartja szerint. A londoni központú IFPI összesítése alapján az amerikai énekesnő 2025-ben minden formátumban – streamingben, digitális és fizikai eladásokban – a mezőny élén végzett. Taylor Swiftnek ez sorozatban a negyedik éve az első helyen, ami a globális popiparban példátlan teljesítmény.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 16:29
Forrás: Taylor Swift/Facebook
Taylor Swift tizenkettedik stúdiólemeze, a The Life of a Showgirl világszerte kiemelkedő számokat produkált: a streamingplatformokon és a hagyományos eladásokban egyaránt dominált. A tizennégyszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszerző sikeréhez hozzájárult a turnéról készült The End of an Era című dokumentumfilm is, amely tovább erősítette a kulturális jelenséggé vált Swift-univerzumot.

Taylor Swift
Még mindig Taylor Swift áll a globális zeneipar élén (Forrás: Facebook/Taylor Swift)

Taylor Swift megállíthatatlan

Az IFPI listája nem csupán egy-egy slágert mér, hanem az előadó teljes katalógusának globális fogyasztását veszi figyelembe – az albumeladásoktól a letöltéseken át az ingyenes és előfizetéses streamingplatformokig. A módszertan bevételarányos súlyozáson alapul, így a rangsor a teljes piaci jelenlétet tükrözi.

Erős nemzetközi mezőny

A második helyen a dél-koreai Stray Kids végzett, amely immár harmadik éve stabil top 5 szereplő. A dobogó harmadik fokára a kanadai rapper Drake állhatott fel.

Az ötödik helyet a Puerto Ricó-i világsztár, Bad Bunny szerezte meg, aki hatodik éve szerepel a listán. A top 10-ben olyan nevek találhatók még, mint The Weeknd, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish és Lady Gaga, utóbbi 2020 óta először tért vissza a legjobbak közé.

Érdekesség, hogy Tyler, The Creator most először került fel a rangsorra, méghozzá a tizenkettedik helyen – elsősorban erős vinyleladásainak köszönhetően. A japán Mrs. Green Apple a tizenharmadik helyen végzett jubileumi albumával, míg Ed Sheeran, SZA és Justin Bieber szintén visszatérő szereplői a top 20-nak.

Több mint rajongótábor: globális iparág

Az IFPI közleménye szerint a slágerlistás sikerek mögött komoly nemzetközi kiadói munka áll: marketing, terjesztés, digitális jelenlét és rajongói közösségek tudatos építése. A globális zeneipar ma már összehangolt nemzetközi stratégiák mentén működik – Taylor Swift esetében ez a modell látványosan bevált.

Hat elsőség nem csupán statisztika, hanem kulturális jelenség.

Taylor Swift napjainkban nem pusztán popsztár, hanem korszakos brand, amely egyszerre uralja a streamingplatformokat, a fizikai lemezpiacot és a koncertszínpadokat. A 2025-ös évben pedig ismét bebizonyította, hogy a világ zenei térképen még mindig ő diktálja a tempót.

 

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

