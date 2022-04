Bezár az ukrán bébigyár

Az ukrajnai rendszeren az első repedést a pandémia ütötte, mikor az utazási korlátozások miatt a Biotexcom YouTube-videóban volt kénytelen felhívni a hatóságok figyelmét, hogy gyerekek százai rekedtek Ukrajnában.A születés után kötelező DNS-vizsgálatot végeztetni, majd jöhet a követségi eljárás, hogy nem a béranya a gyerek szülője. (A szabályok szerint a gyerek DNS-ének legalább fele kell hogy az egyik szülőtől származzon.) A koronavírus-járvány miatt azonban a követségi ügyintézés rendkívül lelassult, bizonyos országok esetén le is állt, így a szülők sem beutazási lehetőséget nem kaptak az országba, sem megszületett gyereküket nem tudták elhozni.

A háború kitörésekor normalizálódni látszott a helyzet, azonban a harcok miatt az ellátás is nehézségekbe ütközik, az adminisztráció pedig szinte lehetetlen.Tovább nehezíti a helyzetet a francia hatóságok döntése, miszerint három hónapra beszüntetik az Ukrajnából és Oroszországból származó örökbefogadásokat.

Anne Royal, egy francia örökbefogadási szervezet vezetője szerint háború idején nem szabad örökbefogadásokat indítani. A problémát nemcsak a harcok okozzák, hanem az is, hogy nem biztosítható a gyerekeket és a szülőket is védő megfelelő jogi környezet, így felmerül a gyerekkereskedelem veszélye.Más országok nem jelentettek be hasonló szabályozást, de a háború negatív következményeit máshol is tapasztalni. Az ausztrál ABC például olyan családdal beszélt, ahol az Ukrajnából korábban kivándorolt nővér szeretné örökbe fogadni drogfüggő húgának kisfiát.2018-ban indította meg az eljárást, amely 2020-ban be is fejeződött, ám a pandémia miatt akkor nem tudta elvinni Maximot Ausztráliába. Most a háború miatt teljesen leállt az ügyintézés, és mivel Maxim gondviselője nem akarja elhagyni az országot, egyelőre nem látni a megoldást. A francia hatóságok szerint a döntés nem befolyásolja az előrehaladott francia örökbefogadásokat, amelyek amúgy is évek óta csökkennek. A közösségi médiában olvasható bejegyzések azonban aggodalomról tanúskodnak.

Borítókép: Kijevi hotelben várják a béranyáktól született babák, hogy megérkezzenek külföldi szüleik, 2020 (Fotó: Getty Images)