Fantomállam

De egyáltalán kell-e a Dnyeszter Menti Köztársaságnak csatlakoznia Oroszországhoz? Hiszen harminc éve – igaz, nehézségekkel, de – a vezetők számára majd minden jól megy. Vajon szívesen látnának a maguk jól kiépített rendszeré­ben Moszkvából jött nagykapitalistákat, oligarchákat, akik megmutatják nekik a követendő irányvonalat?

Ebből nem igazán kérnek, de ha besorolnak a Kreml irányítása alá, akkor előbb-utóbb ez óhatatlanul bekövetkezik. Március eleje óta a helyzet Moldovával különösen feszültté vált. A nyugati álmokat dédelgető chisinaui vezetés, látva az oroszok Ukrajna elleni támadását, szinte azonnal az Európai Unióhoz és az Egyesült Államokhoz fordult, hogy a függetlenségét védje meg az esetleges orosz katonai beavatkozástól.

Maia Sandu elnöknő egyenesen úgy fogalmazott, hogy Moldávia sorsát az Európai Unió kezébe helyezte. Josep Borrell, az EU külügyi biztosa Chisinauban azt hangsúlyozta, hogy Moldávia semleges ország, egyik hadviselő fél mellett sem kötelezte el magát, nem csatlakozott az EU-szankciókhoz, és nem akar NATO-taggá válni – így hangzott a Moszkva felé küldött, alig leplezett segélykiáltás.

Ráadásul Moldávia gazdasága rendkívül beépült az oroszba, különösen az energiahordozók terén. Antony Blinken amerikai külügyminiszter személyesen is ellátogatott az országba, hogy megnyugtassa vezetőit: nem lesz itt semmi baj. Ezzel egy időben a szakadár Dnyeszteren túli terület vezetői pedig – ki tudja, hanyadjára – azt követelték az ENSZ-től, hogy ismerje el függetlenségüket, ami már harminc éve valóság.

Nyilván e kérés mögött az húzódik meg: ha ti nem értékelitek a megkeresésünket, akkor majd más módon teszünk pontot az egész ügy végére. És itt fenyegetően felmerül az Oroszországhoz való csatlakozás ügye. Ez akkor jöhet szóba, ha a déli fronton az orosz támadás lehetővé teszi Odessza bekerítését vagy elfoglalását. Innen valóban nincs messze a Dnyeszteren túli terület.

A fekete-tengeri kikötőváros kiemelt helyet töltött be az orosz történelemben. Pár rakéta becsapódott a város területén, de az oroszok valószínűleg nem fogják teljes erővel megostromolni, mint tették azt Mariupol esetében. Odessza értékeinek megőrzése és az itt élő orosz nyelvű lakosság védelme is óvatos eljárást igényel. Ha egyáltalán az oroszok eljutnak idáig.

A nemzetközi sajtóban terjedő hírek szerint a Donbaszi és Luhanszki népköztársaságok teljes területének „felszabadítása” és a tengerparton kialakítandó szárazföldi folyosó létrehozása után Putyin május 9-én, a második világháború győzelmének napján véget vet a háborúnak.

Ha ez a terv, akkor minimális győzelmet ért el: biztosította azt, hogy a népköztársaságok orosz területté válnak, létrehozta Oroszország és a Krím között a szárazföldi kapcsolatot. Megsemmisítette az ukrán katonai potenciál zömét, elpusztította Mariupolt az azovista szélsőségesekkel. De milyen áron?

Az oroszbarát Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság meg várhat sorára, tovább küzdhet a nemzetközi szervezetekkel szuverenitásának elismertetéséért. Eddig is nagy türelemről tett tanúbizonyságot, amit a jövőben is fenn kell tartania. Aztán még az is megeshet, hogy felveszi a Sheriff Köztársaság nevet.

Borítókép: Lenin szobra a tiraszpoli elnöki palota előtt. Szovjet panoptikum? (Fotó: Getty Images)