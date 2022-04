Király miseruhában

A vérontást egyre inkább jelképes aktusok helyettesítették, s a túlvilági hatalmaknak szóló áldozatok, könyörgések és tiszteletadások szertartásai számára jobbára olyan színterek alakultak ki, amelyekből egyenes vonalon jöhettek létre a későbbi profánabb jellegű színpadi produkciók.

Japánban magam is láttam egyfajta rituális előadást, a kagurát, amely a közönségnek háttal, az istenek felé fordulva adja elő zenés, táncos hódolatát.A kultikus tér már egyértelműen színpad, nincs is más teendő, mint megfordulva, a közönség felé játszani, és kész a színház.

Nyilvánvaló, hogy a felsőbb hatalmakkal való kapcsolattartás, az ő kiengesztelésük, befolyásolásuk az ősi, nehéz körülmények között élő civilizációk mindennapi feladata volt. Jól kidolgozott, precízen működő szertartások biztosíthatták csak az égiek jóindulatát. S ez a hozzáállás valójában a kereszténység idején sem változott, csak sokkal kifinomultabb, jelképesebb formák felhasználásával zajlott. A középkori társadalom markánsan három részre tagolódott: az imádkozók, a katonáskodók és a dolgozók csoportjaira, akik közül természetesen az imádkozók voltak a legfontosabbak.Dobszay tanár úr mesélte egyik zenetörténeti óráján, hogy amikor Szapolyai János királyként bevonult a németektől visszaszerzett budai várba, első dolga volt, hogy a kápolnába siessen kíséretével. Itt ugyanis az ostrom eseményei miatt megszűnt az állandó imádkozás. Ezt olyan lehetetlen helyzetként értékelték, hogy maga a király terített a vállára miseruhát, és elmondta a napnak arra a részére rendelt imádságokat.

Mindez talán magyarázatul szolgál arra, miért őrzött meg a színpadi művészet a mai napig olyanfajta komolyságot, fennköltséget, amilyet a szakralitás maradványaként értékelhetünk. A ma létező valamennyi színpadi produkció a hangversenyektől az operáig ennek az ősi rituális hagyománynak a leszármazottja.

A használati zene már egészen más funkciót töltött be régen és tölt be ma is. Az emberek mindennapi életének, világias ünnepeinek, szórakozásának, egyben kommunikációjának alapvető eszköze. Ezért merem azt állítani, hogy a népzene valójában a mindenkori popzene múltja, akár historikus popzenének is nevezhetnénk.A kommunikációs testvér, a beszéd is hasonlóan viselkedik a két helyszín közötti vándorlás során. A színpadon többnyire rögzített, netán versbe szedett memoritereket mond fel a színész, nagyon kevés és meghatározott kerete van csak a rögtönzésre. Az élőbeszéd viszont folyamatos rögtönzés, mondatonként kell megfogalmazni a mondanivalót. Színpadra kerülve azonnal szembesül a színpad törvényeivel, amelynek nem a legfontosabb része az eredeti struktúra és funkció megőrzése. Térformák, színpadi effektek kerülnek előtérbe.