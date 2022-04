Lehet, hogy a pokolra kerülök ezért, de uramisten, mennyire csúnya ez a gyerek!– írja Anna barátnőm, miután egy közös ismerősünk boldog-boldogtalannak kiposztolta alig pár órával szülés után gyermekének fotóit. Anna is babát vár, arról kezd magyarázni, hogy mennyire helytelen a gyerek arcát a közösségi médiában mutogatni. Utóbbival mélységesen egyetértek, és épp pötyögném a választ, amikor felugrik egy link a hírfolyamomban, ahol a Guardian kameráin keresztül élő egyenesben követhetem Johnny Depp és Amber Heard színészek rágalmazásról szóló bírósági tárgyalását.

A pletykálkodás a társadalom szerint alapvetően elítélendő, mégis végtelenül emberi dolog, hiszen a világ ki van éhezve a másokkal való kapcsolódásra, amelyet például a pletyka biztosíthat.Jó esetben ez az információ pozitív, de mind ismerjük azt az effektust, amikor két embert az kovácsol igazán össze, ha egy harmadikat kiutálnak, esetleg valamilyen kevésbé kellemes dologról pusmognak, és közben egyetértenek. A pszichológusok szerint elsősorban a gyáva emberek művelik, akik nem elég merészek ahhoz, hogy odamenjenek a pletyka tárgyához, és megkérdezzék, mi igaz és mi nem. Az internetes vitákban is azok a leg­ádázabbak, akik 3D-ben sosem mernének harcoskodni. Az önmagukban bizonytalanok is szeretnek másokról beszélni a hátuk mögött, a pletyka pedig hatalmat is jelent: élvezzük, hogy mások felett állunk és ítélkezhetünk. A pletykához egyfajta érzelmi szadizmus is kapcsolható, főleg, ha negatív, ekkor azt élvezzük, hogy mással történt rossz dolog, nem velünk.A bizonytalan élethelyzet szintén kedvez a pletykának, ahogy az is, ha valaki szorongó személyiség: mondani sem kell, hogy ma nemcsak a közvetlen környezetünkből, de a médiából is ömlenek ránk a különféle híresztelések, amelyeket bizony egy idő után nehéz semlegesíteni.