Berozsdált vasfüggöny

Az udvaron megtekinthető a vasfüggöny néhány eleme. Például a H63-as jelzőrendszer, amelynek az volt a lényege, hogy ha a határsértő nekiment egy térdmagasságban kifeszített drótnak, az kicsúszott a helyéről, és a keskeny huzalt addig rögzítő fémpálcáról felrepült egy jelzőrakéta.

– Ötvenméteres magasságig emelkedett, és kétszáz méter sugarú körben világította meg a környéket. A járőrök könnyen észrevették, és a helyszínre siettek, hogy feltartóztassák a határsértőt – már ha valóban az volt, és nem egy ág esett a drótra, vagy egy állat ment neki – meséli Merkli László. – A fémpálcák tavasztól őszig zöld színűek voltak, ám télen kiríttak volna a környezetből, úgyhogy a határőrök az első hó megérkezése után valamennyit fehérre festették.

A H63-ashoz tartozó eszközök az EJR-ként is emlegetett, Sz100-as elektromos jelzőrendszert védték – ez volt az aknamezőt felváltó műszaki határzár, a tulajdonképpeni vasfüggöny. Olyan kerítésként kell elképzelni, melynek szögesdrót szálai között fémhuzalok feszültek, melyekben 24 voltos áram keringett. Ha valaki összecsippentette a feszültség alatt lévő drótot a szögesdróttal, az áramkör megszakadt, és felbődült egy sziréna.

És mivel a rendszer a legközelebbi őrsön is jelezte, hogy melyik szektorban történt a rendkívüli esemény, a határőrök haladéktalanul kiszállhattak a helyszínre.

Persze nemcsak a H63-as esetében fordulhatott elő téves riasztás, hanem az Sz100-as esetében is, vagyis megesett, hogy nem észlelték, hogy illetéktelen személy vagy személyek lennének a közelben. E tekintetben leginkább az EJR előtt és után húzódó, öt-nyolc méter széles nyomsáv tanúbizonyságára hagyatkoztak: ez gondosan megtisztított, rendszeresen porhanyósra gereblyézett földcsík volt, mely megőrizte a határsértő lábnyomait.

– Az illegális átlépést megkísérlők közül többen is megpróbálták félrevezetni a határőröket a hátrahagyott nyomokkal. A leggyakoribb megoldás az volt, hogy levágott szarvaslábakkal preparált falapokat erősítettek a cipőikre, így patanyomok maradtak utánuk a földsávon. Egyesek aláásták a drótakadályt, mások nekifutásból, rúd segítségével próbáltak átlendülni fölötte, mint a magasugrók. Az is elterjedt, hogy „csupán” egy vezetéket kell magukkal hozniuk, és úgy bekötni a feszültség alatt lévő drót helyére, hogy ne szakítsák meg az áramkört – meséli idegenvezetőnk.

Lovas járőrök az 1980-as években. Forrás: Apátistvánfalvai Határőremlékhely

– De még ha sikerült is leküzdeniük az akadályt, két dolgot általában nem tudtak. Az egyik az volt, hogy még százötven-kétszáz métert kell megtenniük, míg elérik az osztrák határt. A másik: e területen további határőrizeti pontok helyezkednek el, tehát a kerítés után is szembetalálhatták magukat a magyar határőrökkel.

Merkli László szerint annak volt a legegyszerűbb dolga, aki engedélyt kapott arra, hogy – mezőgazdasági, földművelési munkák elvégzése céljából – használhassa a vasfüggönyön létesített, úgynevezett gazdasági kapukat.

– Ha valaki – az erre feljogosító irat birtokában, szigorú ellenőrzést követően – áthaladt egy ilyen kapun, azt többé nem vizsgáltuk. Ha folytatta az útját, néhány perc elteltével elérte a semleges Ausztriát – említi, és a kedvünkért még egyszer megszólaltatja az Sz100-ashoz tartozó hangjelzést.

A sziréna, melynek üvöltését annak idején több kilométeres távolságból is lehetett hallani, most épp csak felmordul – mintha tudomásul venné, hogy egy korszak végérvényesen lezárult.

Aki az Őrségben vagy a Vendvidéken jár, és érdeklik a hidegháborús korszak emlékei, további két múzeumot is felkereshet, melyek – az apát­istvánfalvaihoz hasonlóan – szintén a Magyarország és Szlovénia között folyó, Interreg nevű együttműködési program keretében jöttek létre.

A Határkő park nevű szabadtéri kiállítóhely a Szalafő és Hodos között húzódó magyar–szlovén határ magyar oldalán, az A810-es határkőnél várja a látogatókat. A szlovén oldalon a cepinci (kerkafői) határőrs épületében az 1918-tól, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság idejétől a kilencvenes évek elejéig, a mai Szlovénia megalakulásáig terjedő időszak határőrizetével kapcsolatos kiállítást lehet megtekinteni.