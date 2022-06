Ember a képben

– Drótszamárparkoló és minden más című kiállítása július 4-ig látható a késő gótikus stílusú Budavári Mária Magdolna Torony galériájában. Illenek ide a képei. Hogyan válogatott a festményei között erre a tárlatra?

– A természet a fő inspirációm, mély kapcsolat fűz hozzá, érezzük egymást. A hiánya miatt költöztem el Budapestről is. 1990-ben kiterítettem az asztalra Magyarország térképét, és három pontot jelöltem be: Baja környékét, a Bakonyt és a Szigetközt. Egyszer Veszprém környékén keresgéltünk házat. A barátommal már épp visszaindultunk volna Pestre, amikor megnézte a térképet, és azt mondta, hogy nincs messze Lókút, nézzük meg. Amikor beértünk a faluba, éreztem, hogy ez az, ezt kerestem. Egy főutcás, pici település. Jó hely. Megérkeztünk a barátommal, és megálltunk a templomnál. Egy idős nénit kérdeztem meg, hogy van-e ház eladó. Mutatta, hogy van itt is, ott is, és egy romos parasztház fent a hegyoldalban. Azt vettem meg, és újjáépítettem. Gyönyörű a táj, a képeimen is látszik, ide is hoztam néhányat belőlük. A két kutyámat is lefestettem, azokat is megnézheti itt. Őket is hozom-viszem, amikor Szabadkára megyek.

– Oda kihez jár vissza?

– A családom egy része ott él, és Szabadkán is van műtermem. Évente többször megyek, mert ha van érdeklődő, akkor kinyitom a műtermet. Nyaranta kiállításokat is rendezek. A bácskai tájat nem nagyon festettem, a hegyvidék engem jobban vonz. Többször voltam művésztáborban a Hortobágyon. Az ottani művész kollégák kimentek, húztak egy vonalat – akkor már majdnem kész volt a kép –, aztán még egy gémeskutat is odarajzoltak. Én a vertikális tájat szeretem. Ha kinézek Lókúton az ablakomon, a domboldalra látok. A kékeket látom és a zöldet.

– A zöldnek rengeteg árnyalatát festi.

– Szoktam mondani, hogy az én zöldjeim nem csak kékből és sárgából keverednek ki, van benne piros és sok más is. Bárhogy keverem a színeket, mindig zöld lesz.

– Egy bácskai faluban, Csonoplyán született. Hogyan talált rá a festészetre?

– Gyerekkoromban Zomborból kijárt a faluba egy zenetanár, így először harmonikáztam, aztán hegedültem, az ifjúsági zenekarban is játszottam. Ez idő tájt már rajzoltam. Képregényeken nőttem fel, azokat másoltam. Tizenegy éves koromban temperával festettem, azzal, amit ott a faluban lehetett kapni. Amikor elfogyott a fehér festékem, oltott meszet kevertem hozzá. Kiderült, hogy ösztönösen, de technológiailag jó úton jártam, mert remekül keveredett a temperával. A szüleim földművesek voltak, nagy kertünk volt, jószágaink. Én is dolgoztam a lovakkal, most ide nem hoztam, de vannak lovas képeim is. A szüleim is észrevették, hogy nagyon érdekel a festészet. Egyszer könyvárusok jöttek a faluba, akiknél megláttam egy háromrészes, cirill betűs, szerb nyelvű művészettörténeti könyvet. Otthon megemlítettem, hogy én azt mennyire szeretném. Drága volt, de apám elment, és megvette nekem. A mai napig megvan Lókúton. Mindig szerettem olvasni. Van is egy kis szolid könyvtáram. Amikor a műteremben dolgozom, akkor hangoskönyveket hallgatok. Az az igazság, hogy gyerekkoromban a rajzolásban nagyobb sikereket értem el, mint a zenélésben. Az elemi iskola hetedik osztályában jött egy képzett rajztanárnő az iskolába. Azt mondja nekem – nagyon csinos hölgy volt…