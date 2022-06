Nagy-Britannia még sosem ünnepelt platinajubileumot. Gyémántjubileumot már ­kétszer (tíz éve állította be II. Erzsébet Viktória királynő hatvanéves uralkodásának rekordját), arany- és ezüstjubileumot pedig már többször. Az első brit uralkodó, akinek ötvenéves uralkodásáról megemlékeztek, III. Eduárd volt 1376-ban. Négyszáz évet kellett várni a következő hasonló eseményre: III. György számára 1809-ben rendeztek ünneplést. V. György 1935-ben ült huszonöt éve a trónon, de a gazdasági nehézségek miatt jóval visszafogottabb volt az esemény. II. Erzsébet 1977-ben ezüst-, 2002-ben arany-, 2012-ben gyémántjubileumot ülhetett. A britek minden alkalomnak megadták a módját, de a platinajubileum volt az első, amikor nemcsak az emlékezés és a köszönet került terítékre, hanem a trónutódlás és a trónfosztás is.

Ausztráliában Matt Thistlethwaite védelmi és köztársasági miniszterhelyettes feladata, hogy kidolgozza az ország köztársasággá alakulásának feltételeit. Thistleth­waite ki kívánja várni a királynő uralkodását, de utódját már nem ismerné el Ausztrália uralkodójának. Jamaica és Grenada még korábban lépne. Erre utal, hogy mind a Cambridge, mind a Wessex pár látogatásait tüntetések kísérték.

II. Erzsébet örökségét beárnyékolja a XXI. század ambivalens viszonya a kolonializációhoz. Egy sikeres nagyhatalom királynőjeként kezdte uralkodását, amely folyamatosan veszítette el területeit. Ma a fősodrú vélemény szerint kifejezetten szégyenkeznie kell Nagy-Britanniának a gyarmati múlt miatt. Ez a teher nyomasztja a királynőt is, miközben személyét minden nemzetközösségi országban tisztelik és a brit kultúra részének tekintik. II. Erzsébet kötelességtudása és nemzetszolgálata mindenhol elismerést vált ki, családja viselkedése azonban gyengíti a koronáról kialakult képet. Margit hercegnő kicsapongó élete, Károly herceg szerelmi élete, Anna hercegnő válása, András herceg válása és Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata, Harry és Meghan­ családból való kiválása mind tépázták a Fülöp herceggel együtt sugallt biztonságos családképet. Mindehhez a mindenhol jelen lévő és mindenről tudó (közösségi) média is hozzájárult, amely merőben más, mint a II. Erzsébet gyerekkorából ismert udvarias híradás. (A Wallis Simpson-afférról is csak a külföldi lapok adtak hírt, a brit újságok tisztelték a királyi családot.)