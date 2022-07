Betiltott frontképek

Nem mindenben állja ki a próbát a „háborúban hallgatnak a múzsák” cicerói gondolat.A fegyverzaj ugyanis nem egy írónak, költőnek, képzőművésznek vált ihletőjévé, meghatározó élményévé, s a világ háborúktól távoli szerencsésebb része is gyakran az ő szemükön keresztül szembesült a hadi eseményekkel. Az 1848-as szabadságharcot is a császári hadakat kísérő művészek sokszorosított rajzain kísérhette figyelemmel a nemzetközi közvélemény, s a huszadik század valódi nyitánya, az első világháború is több nemzedék számára hagyta hátra képzőművészeti lenyomatát. Ugyan a következő világégés mindennapjait is dokumentálta egy magyar haditudósító alakulat, az ő harctéri híradásuk a háború utáni fordulat miatt már nem sokkal élte túl az eseményeket. Pusztán rövid ideig juthatott el a nyilvánossághoz, amit Sümegi György Tehát ez a háború? című könyvében a „Zárt anyag” jelzés is bizonyít a Magyar honvéd Európa védelmében albumon.