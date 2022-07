Keserű boldogság

Móricz a szegényparaszt életét és a falu nyomorát akarta bemutatni. Éppen abban áll szatírájának ereje, hogy Joó György életének első szakaszát úgy olvashatjuk, mintha hinne hőse boldogságában. Pedig a beállítás Móricz részéről irónia, amely az elbeszélő hős őszinte hitelével párosul.

Czine Mihály azt írta a regényről, hogy legfőbb és legértékesebb sajátsága a nyelvének rendkívül eredeti és ízes kifejezésmódja. Ez tükrözi a nép igazi lelkét, szikrázó humorát, minden egyes mondatában valami eredeti, egyéni vagy általános ízletességet tükröz. A főszereplő gyakran alkalmaz szóláshasonlatszerű mondatokat a képes és kifejező beszéd érdekében: „Csak úgy tomboltam velük. Mint csikó a ződ füvön.” „Aj fiam – mondta édesanyám – a lány hamar kész. Elvirágzik, mint a tavaszvirág.” „Éppen úgy kell kaszát verni tudni, mint írni meg olvasni.”A kiszolgáltatott sors aranyigazságai szentenciaszerű mondatokban, rövid, velős, igazságot kifejező mondásokban jelennek meg. „Hallgatni kell előttük [ti. a parasztoknak az úr előtt – M. K.], mert az úr úr, ha még olyan kicsi is, mint egy csű tengeri.” „A szegény ember nem készül a betegségre, mer neki nem szabad betegnek lenni, mer mingyárt pénzbe kerül, de ha megvan, akkor nem lehet ellene zúgolódni, az Isten adta, el kell azt is viselni.” „A szegény embernek nyáron kell megkeresni, amibül télen kenyerez.”

Ez a tömör beszéd gyakran elegyül a humorral: „Ha a kocsmában a tanyasiak szemtelenkedtek, azokat kihánytuk, és olyankor nem néztük, hogy puhára esnek-e.” „Fáni néném még jány korába elrúgta a patkót: gyereket kapott a szaporaszavú fiától, Csorba Marcitul.”

A szerelem kifejező mondata: „Már Etelka meg úgy viháncolt, hogy a szívem majdnem kiugrott a lajbizsebbül.” És természetesen az erotika is megjelenik, gyönyörű metaforákkal: „Olyan szép vót az a jány, hogy majdnem szikrát vetett a műhely is tűle. Még a vas is meglágyult, olyan forró vót annak a pillantása. De ű maga is olyan gyenge, olvadós vót, hogy egy cseppet se őrözte a meggyet. Megszedtem a szép fát szapora csókokkal. A felfordított kádon dőlt meg a fa szépen.”