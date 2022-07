A dendrológus

Terráriumot alapítottunk, halakat fogtunk ki dél-alföldi szülővárosunk pecéiből, hogy áttelepítsük őket a parókiakert medermélyedésébe, ahol valaha a Holt-Körös folyt.

A parókiaudvaron „fejelő-világbajnokságot” rendeztünk (megnyertem) tavasz végén. Hatalmasakat kószáltunk Szanazug környékén, a Fekete-Körös körüli ártéri erdőkben.

Vasárnaponként istentisztelet után körsétát tettünk a városban, mindig ugyanabban a pár kilométeres körben: gyulai vár, Krinolin, a Körös-parton vissza a Halászcsárdáig, parkok, szobrok, élővilág szemlélése, majd hazafelé (én még tovább, a Kálvin utcába), vasárnapi ebédre.

Egészen addig folytak ezek az évekig tartó vasárnap délelőtti csatangolások, amíg – a hatvanas évek közepén járunk – zenekart nem alapítottunk, Géza volt a Zörgő Csontok dobosa. Vasárnap délelőtt tizenegykor a BBC magyar adásait, előbb Nicky Grant (Ember Miklós), majd Bobby Gordon (Pallai Péter) zenei műsorait hallgattuk hol elmenő, hol elhalványuló rövidhullámú sípolások közt. Yardbirdsöt, Rolling Stonest és Pretty Thingset akkordoztunk; For your love, The Last Time, Raining in my heart, a hazatérő lelkész, Géza édesapja „nagy örömére”.

Egyetemi évek jöttek, neki a Kertészeti Egyetem, és csak néhány év múltán Vácrátót – már akkor is folyamatosan utazott. Legtöbbet talán a kelet flórájával foglalkozott; „kelet-ázsiai dendroflóra” – felesége, a szintén botanikus Fráter Erzsébet rá emlékező írásában jelzi, hogy Géza több mint negyven alkalommal járt hivatalos növénytani gyűjtő- és terepúton.

Elsősorban Kelet- és Közép-Ázsiában (Észak- és Dél-Korea, Japán, Vietnám, Nepál, Szikkim, Mongólia, Irán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Abházia, Örményország), valamint a Mediterráneumban és Észak-Amerikában. Az expedíciók eredményeként számtalan növény szaporítóanyagát hozta Vácrátótra.

És volt még valami, ami Géza felfogását és spirituális eredetiségét jellemezte: a terepen való tapasztalatok pótolhatatlan megszerzése iránti életszomj. Mint a régi, világjáró magyar felfedező botanikusok olthatatlan megismerésvágya – maga is ír erről egyik könyvében:

…olyan rendkívüli lehetőségekhez jutottam, hogy helyi botanikus kollégákkal nagyon sok időt tölthettem terepen, a helyi vegetációt tanulmányozva. Az eredeti termőhelyeken, eredeti társulásokban és környezetben sokkal többet lehetett megtudni egy-egy növényfajról, mintha azokat csak kertekből ismertem volna. Sokukkal így találkozva, ismertem és értettem meg igazán őket

Azt is jelzi Zsóka emlékezésében, hogy a hivatalos utazási lehetőségek csökkenésével szakmai barátok szponzorálták az akkor már nagycsaládos kutatót (1988 és 1994 közt négy gyermeke született), mivel közalkalmazotti fizetésből elérhetetlenek voltak a régebbi gyűjtőutak.