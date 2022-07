Robotpublicisták

A kérdéssel a napokban a New York Times is hosszasan foglalkozott. A lap szerint a program forradalmasíthatja az információkeresést, és feleslegessé teheti sok ügyfélszolgálatos, újságíró vagy épp ügyvéd munkáját. Összetett kérdésekre akár többféle választ is ad tökéletesen felépített mondatokban, be tud fejezni egy félbehagyott bekezdést az eredeti stílusban, de ha kell, egyedi prózát is alkot. A GPT-3-at használták már hollywoodi forgatókönyvek, sőt dokumentumregény írására is.

Egyébként az OpenAI csapatát is meglepték, hogy mire képes az általuk létrehozott mesterséges intelligencia. Néhány hónappal azután, hogy a GPT-3 felkerült az internetre, felfedezték, hogy a neurális hálózat kifejlesztette saját szoftveríró képességét. Az amerikai lap írását szemléző szmo.hu szerint kiderült, hogy a weben számtalan oldal foglalkozik programozással, kódleírásokkal, és a GPT-3 ezekből tanult.

Ha egyszer széles körben elterjed, nagyon nehéz dolga lesz például a tanároknak, hogy megakadályozzák a plagizálást, mert a GPT-3 segítségével írt esszék nem a neten talált idézetek összeollózásából állnak, hanem teljesen egyediek. Még az sem biztos, hogy használatát nevezhetjük egyáltalán plagizálásnak.

Az előbbiekből is kiderült, hogy a program alkalmazása alapvetően megváltoztathatja az ügyfélszolgálatok, a médiumok vagy épp az ügyvédi irodák működését, és rengeteg ember munkáját teheti feleslegessé.

Mindez egészen elképesztő eredmény egy olyan programtól, amelybe előzetesen semmilyen nyelvtani ismeretet sem tápláltak be, csupán a hiányzó szó megtalálásának több milliárdszoros gyakorlása vezetett a profi fogalmazási készséghez. Ugyanakkor a projekt kritikusai szerint szó sincs arról, hogy a GPT-3-nak saját gondolatai lennének, vagy képes lenne komplex döntéshozatalra, a szoftver csak az emberi nyelv mintáit utánozza, nem érti a dolgok mélyebb összefüggéseit.

Azaz, nem a mesterséges intelligenciák léptek magasabb szintre, csak az adatok gyűjtése és feldolgozása lett tökéletesebb.

Mondjuk most, de az elmúlt évek elképesztő fejlődését látva nagyon sok emberben felmerülhet, hogy meddig lesz még szükség az ő munkájára, gondolataira. Optimista és pesszimista vélemények egyaránt felsorakoztathatók.

