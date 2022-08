János vitéz használati tárgyakból

– Ennek az is feltétele, hogy a megfelelő korban szólítsa meg őket?

– Nem feltétlenül. Ha jól csináljuk, bármelyik életkorban felkapják a fejüket, és figyelnek ránk. Bábszínházakban tizenéveseknek, sőt felnőtteknek szóló darabokat is játszanak. Az óvodában először a körülöttünk lévő tárgyakkal és ujjbábokkal játszunk, amivel a gyerekek beszoktatását is megkönnyíthetjük.

A pedagógiai bábjáték során a megoldandó helyzeteket, konfliktusokat a figurák segítségével próbáljuk feloldani.

– Jogász férjével, Facsar Mihállyal megalakították a Hokkedli Bábszínházat. Hány szerepet tudnak ketten eljátszani?

– Négy kezünk van, de ez nem jelent semmit, mert játszottunk már egész birkanyájat is. Kell hozzá kézügyesség. A báb a karom folytatása. Az egyik kezemmel a paraván fölé emelve játszom, a másikra lent a férjem ráhúzza a következő figurát. Aztán cserélek, vagy mind a két kezemmel játszom, közben a férjem mondja a mesét. Általában magyar népmesékkel dolgozunk, repertoárunk büszkesége Az égig érő paszuly című mese feldolgozása. A férjem minden évben ír egy darabot Mikulás napjára.

– Mit kell átgondolnia, mielőtt belefog egy báb elkészítésébe?

– Fontos tudnom, hogy milyen technikát kíván a bábos, hol játszik majd vele – földön, asztalon, paravánon. Ha társulatnak dolgozom megrendelésre, akkor a grafikus megrajzolja a terveket, és nekem az alapján kell elkészítenem a figurát. Át kell gondolni a súlyát, hogy a bábos tudja tartani. Mellettünk a fotelben félméteres süni – hátsó mozgatású báb – üldögél, akinek a fejét hungarocellből faragtam ki. Volt olyan korszakom, amikor bábszobrokat készítettem, amelyek nem mozgatásra szánt figurák voltak. Egy-egy népmese lényegét foglaltam össze egy jelenetben. Például A kis gömböc című meséhez készítettem hatalmas ballont, az volt a szája, amelyből fejek és kezek álltak ki.

A kis gömböc a Fércelt lelkek című önálló kiállításomon is szerepelt a Budapest Bábszínházban. Többször láthatták már a munkáimat, legutóbb májusban Bicskén, a művelődési házban, ahol számos bábomat bemutattam.

– A szekrény tetején különleges darabokat tart. Azokat is ön készítette?

– Nem. A készítés mellett gyűjtöm is a bábokat. Szeretünk utazni a férjemmel, s amerre járunk a világban, az országra jellemző bábokat vásárolunk. Indonéziából hoztuk a wajang technikával készült, ízületeikben mozgó, botos bábokat. Egy dobozban bábfejeket tartok, nyolcvan-száz éves darabokat. Az egyik Kínából érkezett, a másik Kambodzsából. Nagy becsben őrzöm Büky Béla bábművész néhány bábját is.