Miért botrányszó a vármegye?

„Tiltakozom az oltakozni szó használata miatt!” „Mégis egyenesen hányingerkedem emiatt. Lehet, hogy hányakozni is fogok, ha hallom még. Vágyakozom rá, hogy többet ne hallakozzam.” „Nincs ilyen kifejezés. Megerőszakoltad a szót. Be kell oltatni/oltatnod magad, szerintem így a helyes.” Sőt az igazi kommenthuszár és megmondóember kimondta a végszót: „Aki használja, az nem tud magyarul.” Gúnyolódni és kanapéokoskodni a legkönnyebb, természetesen az efféle véleményközlőknek hiábavaló a szakember véleménye, úgysem hisz neki, hogy semmi baj ezzel a kifejezéssel. Csupán új és szokatlan sokak számára.

Most pedig az borzolja a kedélyeket, hogy a kormánymegbízottakat főispánnak fogják nevezni a jövőben, a megyék helyett vármegyék lesznek.

Nekem sokkal jobban tetszik, mint az, amikor­ ma is szeretett középiskolámban tanár elvtársnak kellett szólítani az oktatóinkat, az orosz­óra elején táváris ucsítyelnyicának jelentettünk (volt, aki ucsícsernyicát mondott, az jobban tetszett neki). Aztán kiderült, hogy az orosz nyelvben efféle megszólítás nem is létezik.

Eddig tartott a szubjektív érvelés. Most következzék az objektív érvelés a főispán és a vármegye mellett! A nyelv, még pontosabban a szókincs változásának a legtermészetesebb része az, hogy az archaizmusok újjászületnek, azaz újra megjelennek a nyelvhasználatban. Ilyen volt a rendszerváltás után többek között a jegyző és a főjegyző, a táblabíróság, a kúria, a kancellár és a titokminiszter.

A tanács helyett önkormányzat, a tanácsháza helyett újra városháza és községháza lett az elnevezés, a megyei tanács helyett megyei közgyűlés, a tanácselnököt polgármesternek, a tanácselnök-helyettest újra alpolgármesternek neveztük el.

Ezek a makacs tények. Akkor semmi gond nem volt ezekkel. Most pedig két felelevenített kifejezés okoz galibát.

Úgy vélem, hogy nem csupán szubjektív az ezeken való ironizálás, hanem a megnyilatkozók politikai beállítottsága is tükröződik benne. Mert ha alapvetően rossz volna a régi szavak felelevenítése, akkor ennek korábban már ki kellett volna derülnie. Például a XVIII. században, a nyelvújítás korában. Ugyanis akkor is éltek ezzel a szókincsbővítési móddal, a régi szavak felelevenítésével.