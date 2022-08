Megjósolható-e, milyen idő várható két hét múlva a kerti partin?

– Magát a meteorológiát is komolytalanná teszi a sok túlzás?

– Komolytalanná, hiteltelenné. Ez még akkor is igaz, ha egyébként a félrevezető cím alatt teljesen korrekt cikk található, mert sok esetben az átlagember úgy tájékozódik, hogy végignézi a szalagcímeket: ha kedden apokaliptikus jégesőt és pusztító szélvihart ígérnek hétvégére, miközben a jelenség országunk kis területére korlátozódik, akkor lemondhatja a nyaralását. A jelenség másik oldala, ha sokszor farkast kiáltunk, de az nincs ott, akkor vajon mi fog történni, ha egyszer mégis megjelenik a farkas? Ha valaki nem veszi a fáradságot, hogy közvetlenül az információ forrásától tájékozódjon, és egy kattintásvadász cím alapján ítél, rajtunk is tud csattanni az ostor. A felhasználó számonkéri, hogy mondhattunk ilyet – hol­ott mi egy árva szóval sem állítottunk hasonlót. Ilyen értelemben az időjárásbulvár több mint hamis hír, már-már rémhírterjesztés.

– A brutális hőség kedvelt szókapcsolat manapság: az OMSZ-nél mennyire tapasztalják az éghajlatváltozás fokozódását?

– Aki követi az időjárást, ezen nem lepődik meg. Szélsőségekért nem kell a szomszédba menni, hiszen Magyarország három éghajlati öv határán fekszik, ezért gyakorlatilag bármelyik évszakban előfordulhatnak aszályos, csapadékhiányos vagy éppenséggel csapadékos, hűvös, netán meleg periódusok. Azt is tudjuk, hogy a zivatarokat kísérhetik pusztító jelenségek, megdőlhetnek melegrekordok és hidegrekordok, ám nem mindegy, hogy ezek száma hogyan alakul egy adott évben, két egymást követő csapadékhiányos év után ezek a talajban lévő nedvesség tartaléka szempontjából kritikusak. Érezhető, hogy az időjárás nem a mindennapi mederben zajlik, és ez sajnos különösképpen igaz az idei évre. Azért használom a nem átlagos, nem mindennapi jelzőket, hogy ne koptassuk el a szélsőséges kifejezést: az idei, melegrekordokkal induló, csapadékhiányos évben annyi szélsőség volt, hogy felsorolni is nehéz lenne.

– A gazdák reménykednek, hogy csupán egy aszályos évről van szó, de a tudósok szerint a klímaváltozás nem lineáris folyamat, éppen ezért nehéz előre látni az alakulását, intenzitását. Erről mit gondol?

– Ez így igaz. A klimatológusok által említett növekvő hőmérséklet valóban megfigyelhető, viszont az emelkedés folyamata, tehát az adott évszakban tapasztalt hidegebb periódusok is benne vannak a pakliban. Különösen télen figyelhető meg a hőmérséklet emelkedése, de ez nem azt jelenti, hogy ne jöhetne egy nagyon hideg tél: a két dolog nincs ellentmondásban. Most aszályos évet írunk, de nincs garancia arra, hogy a következő év nem lesz extrém csapadékos. 1999-ben a rengeteg csapadék miatt belvíz volt az országban és árhullám a Dunán és a Tiszán, ám az utána következő 2000 extrém száraz évnek mondható. 2010-ben volt Magyarországon a mérések kezdete óta a legcsapadékosabb év, 2011 pedig a legszárazabb évnek bizonyult. Nem kell jobb példa tehát arra, hogy tolódunk a szélsőségek irányába.

– Mennyit és miben fejlődött a technológia és az előrejelzések pontossága az elmúlt évek során?

– Óriási az előrelépés az elmúlt húsz-harminc évben, ami betudható a tudománynak, a módszertani fejlesztéseknek, illetve az informatika fejlődésének a nagyobb számítási kapacitást lehetővé tevő szuperszámítógépek által. Az időjárást előrejelző modellek rácshálózata egyre sűrűbb, több adatunk van arról, hogy milyen lesz vagy lehet a légkör jövőbeli állapota. A méréstechnológia és a műholdak is sokat fejlődtek, de mindezzel együtt változnak az igények is: manapság nagyon komoly az elvárás akár az energia-, akár a gazdasági szektor irányából azzal kapcsolatban, hogy minél pontosabb előrejelzésekkel szolgáljunk.