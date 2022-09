Előre, római srácok!

Az Európai Unió harmadik legnépesebb országa évek óta sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja a migránskérdést. 2014 és 2021 között 750 ezer ember – főleg közel-keletiek és afrikaiak – érkeztek olasz földre a Földközi-tengeren. Ma mégsem ez a fő aggodalom a csizma alakú országban; az ukrajnai háború nyomán az olaszokat is az ezzel járó uniós gondok, az energiapánik közepette közelgő tél és az elszabadult árak nyomasztják a legjobban.

Nem tudni, meddig lesz ez így, mindenesetre a migrációellenesség az elmúlt években jó alapot adott az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt megerősödéséhez.

Vezetőjük, Giorgia Meloni pedig jobban taktikázott a Liga élén álló Matteo Salvininél – nem lépett például be Mario Draghi nemrég összeomlott kormányába –, így ma már Meloni az olasz jobboldal erős embere, asszonya.

Sőt a szep­tember 25-i választások után – ha hinni lehet a felméréseknek – ez a 45 éves, filigrán nő lehet Olaszország következő miniszterelnöke, mégpedig tisztán jobboldali koalíció élén, az FdI mellett a Liga, illetve a veterán exkormányfő, Silvio Berlusconi Hajrá Olaszország!-ának bevonásával.

Ez több szempontból is komoly fordulatot jelentene. Először is, női politikus még soha nem volt a Chigi-palota lakója. De ilyen kemény, karakteres politikus is már régen, mint ez a cserfes római nő – legutóbb talán épp a botrányairól is elhíresült Berlusconi. Meloni több mint négy évtizeddel fiatalabb nála, komoly politikai jövő előtt állhat.

Mindenképpen üdítő színfolt a hagyományosan idős férfiak, valamint a közelmúlt sok esetben technokrata kormányfői, a Draghik, Romano Prodik, Giuseppe Conték, Mario Montik uralta római politikában.

A felmérések szerint az olaszok relatív többsége nem dől be a Melonit támadó fasisztázásnak, látja mögötte a lejárató szándékot (noha párttörténelmileg a felvetés nem alaptalan).

Brüsszelben és befektetői körökben pedig jobban tartanak a fasizmus feltámadásánál attól, hogy mi lesz az egyre ijesztőbb – 152 GDP-százalékos – olasz államadóssággal, ha kikerül a kormányrúd a csúcsbankár, „Super Mario” (Draghi) szupermegbízható kezéből.

Az európai jobboldal – beleértve a magyar kormánypártokat – komoly reményeket fűz Meloniék győzelméhez. Ez valóban nagy lökést adhat az európai politikai paletta számára kívánatos átrendeződéséhez. „Ha jön az olasz szélsőjobb, elkerülhetetlen lesz a Brüsszel–Róma-csörte” – írja címében rá jellemző szóhasználattal a Budapesten megjelenő baloldali napilap.