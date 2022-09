Jó üzlet álrománnak lenni?

A zömében román hívek alkotta magyarországi vidéki egyházak nyilvántartásai alapján hozzávetőleg ötezerre tehető azon románok száma, akik olyan településen élnek, ahol működnek román intézmények. Ahol nincsenek intézmények, ott közösség sincs. Magyarcsanádtól a Hajdú-Bihar megyei Bedőig hozzávetőleg húsz ortodox egyházközösség működik, Bedő már görögkatolikus, Pocsaj és Létavértes úgyszintén. Utóbbi két helységből elfogytak a románul beszélők, jóllehet Pocsajon alakult román önkormányzat olyan személyekből, akiknek a nagyszüleik, dédszüleik román anyanyelvűek voltak. Battonyán régóta van óvoda, iskola, templom, a közoktatási intézményeket fel is újították.

A Romániából újonnan idetelepült román szülőknek ez kedvező, hiszen van kire bízniuk a gyerekeiket, amíg ők Aradon dolgoznak, véli a határ menti város elöljárója, Boros Csaba.

– Ahol nincs iskola, óvoda, nincs egyház, nincs civil egyesület, oda minek is kellene nemzetiségi önkormányzat? – teszi fel a kérdést Eva Iova Simon, és kiegészíti mondandóját: a magyarországi nemzetiségi törvény nem rossz, mert jogosítványokat ad a becsületes nemzetiségieknek az érdekérvényesítéshez.

Ha van például hat gyerek, aki románul szeretne tanulni Makón vagy Budapest XVII. kerületében, a szüleiknek joguk van kérni a körzeti vagy a helyi óvodában, hogy indítsanak nekik román csoportot. De ők maguk is létrehozhatnak klubot, gondozhatnak temetőt, segédkezhetnek az egyházakban. Ellenben sokan nem ezt teszik, hanem kirándulni járnak, esznek, isznak közpénzből. Amíg tömve a has, addig az emberek szavaznak, hangsúlyozza az újságíró.

Kirándulni közpénzből

A kétezres évek elején Borsod-Abaúj-Zemplén megyében négy román önkormányzat is alakult. Kiderült, hogy azért, mert összevesztek a pozíciókért a helyiek, majd egy részüknek eszébe jutott, hogy vannak erdélyi felmenőik, és csináltak maguknak alternatív román önkormányzatot, kibabrálva haragosaikkal. További torzsalkodások során merült föl vádként a román közösségekben, hogy bár például Békés megyében nincs is olyan kisebbségi önkormányzat, amelyik kizárólag magyarokból állna, bizonyos ­fővárosi kerületekben viszont működnek ilyen testületek is.

A magyarországi románok egy része éppen a szabad identitásválasztásnak tulajdonítja, hogy a népszámlálással kapcsolatos előzetes félelmeik 2011-ben nem igazolódtak, hiszen a referendumon nem nyolcezren vallották magukat románnak, mint ahányan valójában lehetnek, hanem 35 641 fő. Vagyis 241,1 százalékkal többen, mint az előző népszámláláson.

Országos Román Gasztronómiai Fesztivál Gyulán, 2022. szeptember 3. Kenyértörés. Fotó: Békés Megyei Hírlap/Bencsik Ádám

Az eredmények közzététele után a magukat őshonosnak tartó románok nem hittek a szemüknek, de miután lecsillapodott az örömük, úgy gondolták, rájöttek, miért vannak papíron ennyien, milyen csalafintaság áll a számok mögött. Szerintük a 241,1 százalékos növekedés úgy jött ki, hogy mindenkit belekalkuláltak, aki a kérdőív utolsó oldalának három kérdése közül – Milyen nemzetiségű? Tartozik-e más nemzetiséghez is? Mi az anyanyelve? – valamelyikre azt válaszolta, hogy román. Tehát ha egy áttelepült romániai magyar azt írta be a második rubrikába, hogy román – az állampolgárságára gondolva –, automatikusan be lett sorolva a román etnikumúak közé is.

Eva Iova Simon úgy látja, a kérdésekkel megtévesztették a kevésbé tájékozott lakosságot, aminek következtében előfordult, hogy az említett három kérdésre háromféle választ adott ugyanaz a személy, vagyis hármas identitásról számolt be, ami persze létezhet.

Nehezményezi azt is, hogy a nemzeti hovatartozásra vonatkozó kérdések megválaszolása opcionális volt. Ha a népszámláló biztos nem volt elég türelmes, a kérdőívet kitöltő személy pedig nem jelezte, hogy a nemzetiségre vonatkozó kérdésekre is válaszolni szeretne, azok szerinte kitöltetlenül maradtak. A fentebb felsorolt okokra vezethető vissza, hogy Méhkerék és Kétegyháza lakosságának többsége kettős identitásról nyilatkozott. Méhkerék 2093 lakosából 1637-en románnak vallották magukat, 1799-en magyarnak. Ha a két számot összeadjuk, 3436 jön ki, jóllehet a településen ennél jóval kevesebben élnek, alig többen kétezer főnél. Tehát ebben a községben is másfél ezer főnyi plusz román keletkezett a központi adatbázisban.

Az Adevarul cikksorozata azt is valószerűtlennek tartja, hogy a harmincötezernél több magyarországi románból 10 133 római katolikus, 8801 református, 271 evangélikus, 573 unitárius volna. Róluk inkább azt feltételezi, hogy kettős vagy hármas identitású magyarok, szlovákok, más nemzetiségűek. A már említett, jellemzően román nemzetiségű hívek által fenntartott görögkeleti, baptista és pünkösdista egyházaktól kikért taglétszám is cáfolja, hogy nagy­számú római katolikus, református, evangélikus és unitárius román élne a vidéki Magyarországon.

– Nem arról van szó, hogy az adatokat meghamisították, hanem az a baj, hogy értelmezhetetlenek. Ezt az illetékes hatóságnak is jeleztük

– mutat rá az országos román hetilap főszerkesztője.

Ezerfőnyi többlet

A Nemzeti Választási Iroda osztályvezetője, Czwick Dávid lapunknak azt nyilatkozta, a nemzetiségi névjegyzékükben 6565 román ember szerepel, az országgyűlési választásra kiterjedően 963 választópolgár. Ezek az adatok azonban nem a Magyarországon élő román nemzetiségű személyek valós létszámát tükrözik, hanem csak azt rögzítik, hányan regisztráltak a névjegyzékbe, és hányan tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a választáson. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a 2011-es népszámlálás során 26 345 fő volt, aki a nemzetiségi kérdésre a román választ adta. A román állampolgárok száma viszont ennél jóval több, 78 911 fő volt, de az állampolgárságra adott válaszokat a nemzetiséghez tartozás kiszámításánál nem vették figyelembe.

Az Adevarul szerzője mégis valahogy másként értelmezte az adatokat, hiszen azt közvetítette a romániai olvasóknak, hogy a magyarországi statisztikák annak igazolására születtek, hogy a kisebbségi önkormányzatokba és a kisebbségi kulturális autonómiákba fektetett milliárdok megtérültek, és hogy az ország toleráns a nemzeti kisebbségekkel szemben. A romákkal szemben is, hiszen Kétegyházán tíz év alatt megkétszereződött a számuk a statisztikákban. Mindeközben a szélsőjobboldali Magyar Gárda fel-le masírozott az országban, és fajgyűlölők Molotov-koktélokat dobtak a cigányok házaira, a románoknak pedig nem engedte meg a magyar hatóság, hogy felállítsák Andrei Saguna szobrát a gyulai román templom mellett, az ortodox egyház saját területén, olvasható a lapban.

A kijelentést, miszerint a nemzetiségi kérdés üzletté vált, Petrusán György, a szegedi egyetem nyugalmazott tanára is megerősítette a romániai cikksorozatban. Bár ő maga bekerült a Csongrád megyei román kisebbségi önkormányzatba, nem vette át a mandátumát arra hivatkozva, hogy nem tudna együttműködni a testület többi tagjával, akik magyarok. És ez másutt is így van, állította, magyarok ülnek a román kisebbségi önkormányzatokban.

Az őshonos románok jogaiért küzdő magyarországi románok szerint az álrománokra mi sem relevánsabb bizonyíték annál, hogy 2018-ban a román kisebbségi megfigyelőre – aki a parlamentben csak kisebbségi ügyekben szólalhat fel, és nincs szavazati joga – 428 személy adta le a voksát az állítólagos 35 651 románból. 2022-ben 526 fő.

Úgy vélik, ez tükrözi leginkább, hányan vannak. A németek jobban megszervezték magukat, hiszen Ritter Imrét teljes jogú képviselőként sikerült bejuttatniuk a parlamentbe.

Megkerestük a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökét, Kozma Györgyöt, fejtse ki véleményét a magyar kormány kisebbségpolitikáját ért vádakról és arról az állításról, miszerint magyar családok alkotnak román önkormányzatokat. Balesetére és elfoglaltságára hivatkozva a tisztségviselő annyit jegyzett meg, hogy az Adevarul cikksorozata etnobiznisszel foglalkozó második részének számos állítása nem tűnik helyénvalónak.

Magyar cenzúra?

A Szegedi Románok Kulturális Egyesülete elnökének, Stefan Crastának afelől nincsenek kétségei, hogy az őshonos román közösség megállíthatatlanul asszimilálódik, de azzal is számolni kell, hogy folyamatosan érkeznek Romániá­ból román ajkúak Magyarországra dolgozni, letelepedési szándékkal, magyar állampolgárságot kérve. Crasta szerint ugyanakkor mind a legutóbbi, mind a közelgő népszámlálás kérdései tág teret engednek az értelmezésnek. Hogy valaki baráti körben románul beszél, az nem azt jelenti, hogy román nemzetiségű, véli a tisztségviselő. Ennyi erővel minden erdélyi magyart is románnak kellene tekinteni. Releváns lehet ellenben az, hány ortodox él Magyarországon.

A görögkeletiek száma 2011-ben 5218 fő volt. Nyilván ennél több a román, hiszen nem mindenki nyilatkozott a vallási hovatartozásáról, ráadásul szép számmal akadnak a magyarországi románok között baptisták, pünkösdisták és görögkatolikusok is. De hogy nincs tízezernél több római katolikus és nyolcezernél több református magyarországi román, amiként ez a statisztikai táblázatból kiderül, az is biztos, mondja Stefan Crasta.

A beiskolázási számok sem arra utalnak, hogy aggodalomra lenne okuk a magyarországi románoknak, bár ez attól is függ, mihez viszonyítjuk: a sok évvel ezelőtti létszámhoz vagy a néhány évvel ezelőttihez.

Az eleki román általános iskolában 18 elsős, a battonyaiban 17, a méhkerékiben 15, a kétegyháziban tíz, a körösszakáliban nyolc gyerek kezdte meg a tanévet. A legtöbben, 29-en Gyulán iratkoztak román első osztályba. A Nicolae Balcescu Líceumban 71 kilencedikes kezdte meg a tanulmányait két párhuzamos osztályban. Tavaly 49-en végeztek, idén 42-en.