Eltűnőben a székelyföldi havasi áfonya az uniós támogatások következtében?

Aki nyáron a Székelyföldre látogat, az utak mentén jó eséllyel találkozik gombát és erdei gyümölcsöket kínáló árusokkal. Azt már kevesebben tudják, hogy az alkalmi árusok által bonyolított kereskedelem jórészt illegális, mert a romániai törvények szerint az erdőből csak saját fogyasztásra lehet gyümölcsöt vagy gombát gyűjteni. A nagyobb mennyiségben leszedett árut be kellene adni az erdő tulajdonosának, a közbirtokosságoknak vagy az állami erdészeti igazgatóságnak, hogy erre szakosodott cégeiken keresztül értékesítsék azt. Az erdészeti törvény előírása valójában csak papíron létezik, aminek a székelyföldi közbirtokosságok látják a kárát. Az illegális kereskedelemmel több tízezer hektárnyi erdő jól hasznosítható gomba- és gyümölcskínálata tűnt el nyomtalanul az elmúlt években. A vadon termő, kiváló minőségű növényi felhozatal egy része alkalmi árusok révén cserél gazdát, a másik részét illegális gyümölcskereskedők vásárolják fel a helybéliektől, míg a termés helyben maradó hányadát a tulajdonosi jogokat gyakorló közbirtokosságok fizetik ki a szedőknek.

Ezt a kacskaringós utat járja be a közkedvelt gyümölcs, a fekete áfonya is, amelyből remek gyümölcslevek és -ízek készülnek, de frissen fogyasztva is kiváló. A székelyföldi erdők termékét két-három helyi cég dolgozza fel és értékesíti, közülük a legnagyobb a Zetelaki Közbirtokosság által 2012-ben létrehozott gyümölcsfeldolgozó üzem. A Székelyudvarhelytől 12 kilométerre működő vállalat húsz közbirtokosság több tízezer hektárnyi erdejéből gyűjti be a gombát és az erdei gyümölcsöket. Ilyenkor vége a szezonnak, de az üzem folyamatosan termel, mert termesztett áfonyát, málnát és almát is feldolgoz.