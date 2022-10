Az MMA díját vehette át Dormán László vajdasági fotográfus

– A Magyar Rádióban szerkesztő-műsorvezető riporterként dolgozott. Először a Szülőföldünk szerkesztőségében, 1999-től a Határok nélkül című műsorban.

– Igen, ezekben a műsorokban éreztem igazán otthon magam. A Vasárnapi Újságban hangzott el a Kárpát-medencei krónika, ezért minden szombat este bent maradtam az utolsó vonatig, hogy a legfrissebb hírek jöjjenek le. Aztán megszüntették. Később, a nagy átszervezések kezdetén számomra ismeretlen személyek behívattak, és azt mondták: „A csoportos leépítés folyamatában ön érintett. Holnap még bejöhet dolgozni, aztán nem számítunk a munkájára. Itt írja alá.” 67 éves voltam, még szerettem volna maradni néhány évig. Utána hónapokig bejártam, mert megcsináltam a terepen felvett anyagaimat. Felhívtak, hogy „nem helyes, hogy bejársz”. Mondtam, nem érdekel.



– Lassan harminc éve él a családjával Magyarországon. Ha ennyire nem akart jönni, meg tudott itt szokni?

Öreg fát már nem lehet átültetni…



– Gyorsan kérdezek valami mást. Beszéljünk a jazzfotóiról, jó? Kivárja a pillanatot, vagy sok képet lő, és azokból választ egyet-egyet?

– Akkor még filmre ment minden, nagyon sokat nem lőttem. Újvidékre, Ljubljanába és Belgrádba a világ legjobb jazz-zenészei jöttek el a fesztiválokra. A koncert elején a napilapos fotósok elkészítették a képeket, s miután a fotós siserehad elment, akkor jöttünk mi, megszállott lükék. Sokszor felmentem a zenészek közé fényképezni, senki más nem csinálta, de engem elfogadtak.

Fotó: Dormán László



– A jazz-zongorista Oscar Petersonnak csak a kezét fotózta le.

– Elég az. A szünetben bemehettünk a zenészekhez az öltözőbe. Ott ült, és olyan szépen tartotta az ölében a kezét. Art Blakey-hez, a doboshoz is beengedtek. 1988-ban már süket volt, átszellemülten püfölte a dobokat, a zenészek csak rohantak utána. Sokáig vártam, néha már ki kellett támasztanom, le kellett engednem a karomat, aztán csak eljött a pillanat. Az Art Blakey-képért ezüstérmet kaptam a Nemzetközi Fotóművész-szövetségtől. A Budapest Jazz Klubban most látható kiállítás a jazzfotóimból. Tavaly Belgrádban kiadtak egy négy és fél kilós könyvet a Belgrádi Jazzfesztiválok ötven évéről. Felhívott a fesztivál művészeti vezetője, hogy vannak-e képeim. Én a kezdetektől fényképeztem. Kétszázötvenezer filmkockából, amelyet életem során ellőttem, szerencsére 43 ezret digitalizált az Arcanum. Ezek között ott voltak a jazzfesztivál képei is. Nem tudtak hova lenni, úgy hálálkodtak. Idén kiállítást rendeztek a könyv képeiből, október 26-án volt Belgrádban a megnyitó. A Collegium Hungaricumban pedig a magyar jazz-zenészekről készült képeimet állítják ki.