A Magyar Bor Akadémia ­jövője és a Kárpát-medencei magyar borok

– Miben látja a Magyar Bor Akadémia erősségét?

– Sikertörténetnek értékelem az akadémia eddigi tevékenységét. Úgy gondolom, hogy a magyar borkultúra legnagyobb presztízsű szervezete. Viszont azt is látnunk kell, hogy nekünk is alkalmazkodnunk kell az új kihívásokhoz.

– Milyen konkrét lépések történtek ez ügyben?

– Együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá a legnagyobb szakmaközi érdekképviseleti szervezettel, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával. Míg ez a szervezet a bortermelőket képviseli, a Magyar Bor Akadémia a teljes magyar borkultúra értékeit tartja szem előtt, olyanok is tagjai, akik – bár nem borászok – elkötelezettek a magyar bor fejlődése, képviselete iránt. Az együttműködés látható formája a Kulturált borfogyasztással az egészségünkért kampány lesz, amelyet a borakadémia fog lebonyolítani. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ne más alkoholos italt igyunk, ne fogyasszunk sokat, jó ételhez jó bort igyunk.

– A harmincéves díszközgyűlésen megjelent a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke is. Miért?

– Úgy érzem, hogy a két köztestületi akadémia elnökének meghívása azt erősíti, hogy a magyar tudományos és művészeti élet is elkötelezett a magyar bor iránt. Úgy tartom, hogy a borászat egyben tudomány és művészet is. Ráadásul számos közös „tagunk” van.

– A díszközgyűlésen hirdették ki a Kárpát-medencei borverseny díjazottjait is.

– Ezt a megmérettetést a Magyar Bor Akadémia kezdeményezte és szervezi sok éve. A nemzettudat erősítése miatt tartjuk nagyon fontosnak. Hiszen határ ide, határ oda, a magyar borászok egy nemzetben gondolkodnak. Ezáltal van élő kapcsolat a Kárpát-medencében termelő összes magyar borász között. Ez komoly verseny, több mint 180 borminta érkezett idén, kifejezetten a határon túli magyar borászoknak szervezzük. Azonkívül, hogy megkóstoljuk és bíráljuk a borokat, az összetartozás erősítése is célunk.