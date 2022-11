Kakaskodás, sem trágya, sem kotkoda

Szerintük az lenne a legjobb, ha a szomszédok elköltöznének az utcából, vagy megválnának a baromfiállománytól. Egyelőre nem tudni, milyen eredménnyel zárul az ügy, ugyanis van, aki nem hajlandó kinyitni az ajtót a bátor fiataloknak. Az ellenállók még emlékeznek arra, hogy néhány évtizede nemhogy kakasok kukorékoltak minden udvaron, de még malacok is röfögtek az ólakban. Az állatkórushoz időnként szarvasmarhák is csatlakoztak, nem beszélve a lovakról: ha nem épp jól alakult a napjuk, még a patáikat is megszólaltatták…

A nyitrai Üzbég (Zbehy) nevű községben viszont egy beköltöző fiatal pár azzal váltotta ki a település többi lakójának nemtetszését – a perpatvar bírósági tárgyalásokba torkollott –, hogy fittyet hányva a korszerű falu szokásaira baromfit mert tartani.

A tyúkok folyamatos kotkodácsolása feszültséget okozott, sőt odáig fajult, hogy a háborgók visszakotkodácsoltak a rendbontóknak, valahogy így: „Csendet! Kukurikú!”, majd esténként dörömbölni kezdtek a két gazda kerítésén, kapuján, hogy ne tudjanak aludni.

A fiatalok videófelvételt is készítettek a támadásról, amelyet megosztottak a sajtó képviselőivel. Mindhiába. A magukból kikelt szomszédok ügyesebbeknek bizonyultak, az állami állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági felügyelethez fordultak orvoslásért. Miután a hatóság nem talált kifogásolnivalót, a tyúkellenes elégedetlenkedők a járási bíróságnál is feljelentették a fiatalokat. Itt már több sikerrel jártak: a taláros testület ugyanis úgy határozott, akadályozzák meg a lárma terjedését! Az alperesek kérdéssel válaszoltak az ítéletre:

Mit szeretnének, hogy még a kutyák se ugassanak, a macskák meg ne nyávogjanak?

A csirkeól és a trágyaszag 2018-ban Balatonfüred Ófalu negyedében is felkavarta az állóvizet. Itt is városi kiköltözők akarták ellehetetleníteni a falusi baromfitartást. Az ügyet végül a polgármester és a képviselő-testület simította el, így az ólat nem kellett lebontani az építőjének. Pedig a tyúkhotel tulajdonosa mielőtt belevágott a baromfiprojektbe, felkereste az önkormányzatot, hogy megkérdezze, tarthat-e szárnyast. Miután azt hallotta, hogy csak tessék, lebontotta a roskadozó régi ólat, és épített a helyére egy másikat téglából, cserépfedéllel, ülőlétrával, tojófészekkel, motoros ajtóval.

A gazda nem gondolta, hogy ilyen felzúdulást kelt a kukorékolás és a csipogás.

Persze így is jól járt, szemben azzal a kecskeméti nővel, aki szintén azt hitte, megkönnyíti az életét, ha beenged néhány tyúkot az udvarára. A szomszédjában lakó férfi azonban nem így gondolta. Őt annyira zavarta a „randalírozás”, hogy egy szép januári napon, 2015-ben magához vette a légpuskáját, kihajolt a tetőablakon, és lövöldözni kezdett a baromfikra, többet kinyírva közülük. Valószínűleg azt hitte, hogy az asszony nem fog rájönni a bűntényre. De tévedett, a nő a törvényt hívta segítségül, a „gyilkost” pedig állatkínzás miatt vonták felelősségre.