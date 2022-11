Kiállítás nyílt Kunszentmártonban a kitelepítettek és a kuláknak bélyegzett parasztgazdák együttéléséről

Nagyapámat személyes bosszúból a közjegyzőségből eltávolították, kitelepítették. Családtörténetem is megerősítette, hogy konkrét életekről, emberi sorsokról van szó, amelyekről már csak azért is szükséges megemlékezni, mert Kunszentmártonban több ezren a saját bőrükön megtapasztalták, milyen az, amikor ellehetetlenítik az embert.

Családi körben állandó téma volt, kitől mit vettek el – földet, házat –, és ki költözött el az állandó vegzálások miatt az erőltetett iparosítással épülő nagyvárosokba. A legszomorúbb, hogy a kommunista diktatúra éppen azt a réteget űzte el a szülőföldjéről, amelyik korábban a helyi közösséget fenntartotta.

Kunszentmárton a Nagykunság legdélibb városa, a település gyökerei visszanyúlnak a XIII. századig, amikor IV. Béla a tatárok elől menekülő kunokat befogadta, és letelepítette a Tiszántúlon. A helyi monda szerint Köttön, a kunok vitéz fejedelme az ellenséggel vívott küzdelemben veszítette életét.

Temetésén a katonái egy-egy süveg földet szórtak a holttestére, így keletkezett a település határában fekvő Köttön-halom, a térség legmagasabb kunhalma. A kunszentmártoniak mégis jászok, mert a török hódoltság idején pusztává lett vidéket a Jászságból – elsősorban Jászapátiból – beköltözöttek alapították újra 1717 és 1719 között.

Ebből fakad az is, hogy a hat nagykun város közül az egyetlen Kunszentmárton, amely többségében római katolikus felekezetű. A leszármazottak számontartják alapító őseiket, büszkék arra is, hogy felmenőik 1745-ben megváltották, pénzért visszaszerezték a török háború után elvesztett kiváltságaikat.

A redemptio, vagyis az önmegváltás erősítette a helyi gazdaöntudatot, a föld és a haza iránti szeretetet. Ezek alakították a táj szülötteinek öntudatát – és alakítják ma is –, ezt a nemzeti érzelmű réteget akarta megsemmisíteni a Rákosi-rendszer.

„Hogy értsenek a szóból”

– Kulákok nem voltak, ahogy boszorkányok sincsenek – állítja Barna Gábor –, a hatalom minősítette így a bérmunkást alkalmazó parasztgazdákat. Intézményesített üldözésük 1948 nyarán, Rákosi beszédével indul el.

Barna Gábor néprajzkutató Fotó: Teknős Miklós

Elsősorban beadásokkal: 25 hold és 350 aranykorona jövedelem után megemelt beszolgáltatási kvótákkal sújtották a kuláknak, korabeli pártos szóhasználattal „kizsákmányoló zsírosparasztnak” bélyegzetteket.

A cél az volt, hogy szovjet mintára termelőszövetkezetbe kényszerítsék a parasztságot. Két-három év kellett, hogy az a réteg, amely az őseitől örökölte és generációk óta művelte, kuláklistára kerülve elkezdje felajánlani a földjét az államnak.

Blazovich Iván kitelepített és a kunszentmártoni Devánszki Erzsébet esküvői képe, 1954 Fotó: Családi archívum

Önként, ingyen lemondott a birtokáról, csak azért, hogy a napi vegzálást, a fizikai bántalmazásokat, a gyerekein esett sérelmeket elkerülje.

Ekkorra már a bankszektort, az ipart, a kereskedelmet államosították – aki segéddel dolgozott, azt szintén kizsákmányolónak: kereskedő vagy iparos kuláknak minősítették –, és egymás után kerültek a párt kezébe a földterületek is.

Ha a felajánlás nem ment szép szóval, akkor fizikai és lelki erőszakot alkalmaztak. Visszaemlékezők elmondják: az édesapjukat akár hetente bevitték a rendőrségre, és jól megverték, hogy „értsen a szóból”.

Az üldözés hatására öngyilkosságok is történtek, voltak, akik nem bírták elviselni az állandó megalázást, és felakasztották magukat.

A parasztpolgárok tekintélye

– A rendszer durvasága annak is betudható, hogy a földtulajdonosok okszerűen, racionálisan gazdálkodtak, sokan közülük polgárosultak, agrárakadémiát végeztek. Itt, a mi térségünkben főleg Pallagra jártak a debreceni gazdasági akadémiára vagy ezüst- és aranykalászos gazdatanfolyamokra – meséli a kurátor.

– Ezeknek a parasztpolgároknak tekintélyük volt. Kunszentmártonban és a többi alföldi mezővárosban is ez a réteg tartotta fenn a helyi közösséget adományaival, az egyházat éppúgy, mint a helyi egyesületeket.

Gyerekeiket taníttatták, az első kunszentmártoni női orvos, Szabó Margit is gazdacsaládból származott – jól ismertem, Doktor Margitnak hívtuk –, buzgó katolikus volt. Nagyon szép visszaemlékezések szólnak róla, mert ingyen gyógyította a kuláknak bélyegzett és a Budapestről kitelepített családokat is az ötvenes években. Még az ágyneműjét is szétosztotta a szerencsétlenek között. Csak azért nem vették el a házát, mert az elvtársakat is ő gyógyította, és amikor megkérdezték tőle, hogy mivel tartoznak, csak annyit kért: legalább hagyjanak meg a házamban.

A diktatúrák sajátja, hogy egyeseket megtesz bűnbaknak. A Rákosi-rendszer idején a félelem begyűrűzött az egész társadalomba, alig volt már olyan réteg, amely kimaradt volna az üldöztetésből.

1951-ben mintegy tizenötezer embert vonatra raktak, és deportáltak budapesti lakásából. Ezzel az akcióval az új kommunista elit megszerezte magának a legjobb fővárosi ingatlanokat. Barna Gábor 1991-ben a kitelepítések negyvenedik évfordulójára írt egy kis cikket a Kunszentmártonba deportált budapestiekről, az összefoglaló alig húsz családnevet tartalmazott.

Megjelenése után a professzor kapott egy levelet Vácról, Blazovich Ivántól, aki megírta, hogy fiatalemberként szüleivel deportálták Kunszentmártonba – aztán onnan is házasodott –, s a cikkben lévő listát kiegészítette, háromszorosára duzzasztotta.

A néprajztudós erre tovább kutatott: mostanra 106 családnál tart. Számításai szerint a szomszédos Tiszaföldvárra 117, Öcsödre 87 családot telepítettek, tehát legalább ezer személyt deportáltak a környékükre.

Binder Ottó tábornok, lovas olimpikon – Berlin, 1936 Fotó: Családi archívum

– Az világos, hogy a hatalom össze akarta ugrasztani a kitelepítetteket és a kuláknak bélyegzett családokat – mondja. – Voltak olyan gazdák, akikhez három budapesti családot költöztettek be. A legkisebb zugot is számításba vették. Kaposy Miklós, későbbi neves humorista leírja, hogy édesapjával egy teljesen ablaktalan, földes, padlásfeljárós kamrában élt. Mások az üvegezett verandán. Csakhogy a gazdák összeszorított élethelyzetükben is emberek maradtak. Megható történetek szólnak kitelepítettekhez bedobált élelmiszercsomagokról, ebédmeghívásokról. A művelt fővárosiak cserébe idegen nyelvet oktattak, a polgári családok úrilányai különféle hímzésekre tanították a helybeli lányokat. Ivanich Miklós zongoraművész orgonált a templomban, koncertet adott a kunszentmártoni gyerekeknek. A kitelepítettek azonban többségében idős emberek voltak, akiket megtört a fizikai munka. Binder Ottó egykori olimpikon a téglagyárban halt meg cipekedés közben. Itt is van eltemetve.