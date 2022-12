A vértanúk ma többen vannak, mint az egyház első századaiban

Ezenfelül Kínában, az állam által is elismert keresztény egyházi közösség, illetve egy „földalatti”, egyedül Rómához lojális katolikus közösség is működik párhuzamosan. Kína és a Vatikán 2018-ban megállapodást kötött a püspökök közös kinevezéséről, ami miatt komoly aggodalmak vannak, hogy a katolikus egyház némi rálátásért cserébe hozzájárul ahhoz, hogy a kommunista államapparátus egyházi ügyekbe avatkozzon be.