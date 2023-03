Elfogy az antarktiszi jégtakaró

A legpesszimistább becslések szerint a teljes antarktiszi jégtakaró olvadásra van ítélve már egyfokos átlaghőmérséklet-növekedés esetén is. Ez már bekövetkezett, ennek ellenére számos kutató mégis feltételesen fogalmaz. Bár egyértelmű 1979 óta az antarktiszi jég csökkenése, a változás évtizedenként még mindig csak 0,9 százalék, ami jelenleg statisztikailag nem releváns. Igaz, 2016 óta felgyorsult a trend, ezért is mérhettük a legkisebb jégmennyiséget 2022-ben és 2023-ban.

Veszélyek a jégtakaró elolvadása esetén

Tudósok ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy nem szabad félvállról venni az olvadást. Karsten Gohl, az Alfred Wegener Intézet kutatója például a kontinentális talapzatról egy németországnyi területen hiányzó jégtakaróról beszél, amely véleménye szerint a változás gyorsasága miatt ijesztő.

Ha minden antarktiszi jégtakaró elolvadna, négy méterrel emelkedne a világtengerek szintje. Ez nemcsak számos város lakhatatlanná válását hozná magával, illetve az emberi életre alkalmas élőhelyek zsugorodását, hanem az édesvízkészlet csökkenését is. A Föld édesvízkészletének 99 százaléka ugyanis az antarktiszi és az északi-sarki jégsapkákban tárolódik.

Ha az antarktiszi és a grönlandi jég is elolvadna, az édesvízkészlet 69 százaléka az óceánokba kerülne, ami az áramlatokra és az időjárásra lenne beláthatatlan következményekkel. A tengerszint emelkedése a szárazföldi édesvízkészleteket is megváltoztatná, mivel leszivárogna a rétegvizekbe, amelyből az ivóvíz, az erőművek hűtővize és a locsolóberendezések által felhasznált vízkészlet is utánpótlást kap. Így saját létfenntartásunk és közvetlen környezetünk is súlyos veszélybe kerülne.

Borítókép: Antarktiszi jégtömb úszik a tengeren (Fotó: Photostock-Israel/Science Photo / PSI / Science Photo Library via AFP)