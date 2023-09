A ChatGPT képes például ügyfélszolgálati munkatársként udvarias, kimért és szakszerű válaszokat adni, de az sem jelent gondot, ha a holdra szállást vagy a magyar jog változását kell elmagyaráznia egy általános iskolásnak. Faragatlan, durva ember modorában is folytathatja a szöveget, sőt még mi is elképedtünk, hogy képes volt afáziás, mentális zavarral küzdő betegek beszédét is utánozni, különbséget téve a betegség egyes fokozatai között. A lányom esküvőjén mondott beszédemet a PULI nyelmodellünk segítségével írtam meg, és nagy sikert arattam vele. Csak a végén árultam el a titkomat