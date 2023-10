Az irigység és a féltékenység két arca

Az irigy ember nem adja oda a sajátját, vagyis önző. Az óvodában így csúfolják:

Irigy kutya, bújj a lyukba, onnan meg az egérlyukba

(újabb változat: WC-lyukba). Állandósult formákban így fordul elő: kaján, sanda, sárga irigység. Eszi, rágja, öli, emészti a sárga irigység. Az irigység beszél belőle. Az irigység sem találhat benne hibát. De az irigység vonatkozhat egy másik emberre is: az is irigy, aki a másét kívánja, aki más javain, sikerein, jobb helyzetén bosszankodik, azt magának akarja. Ez az a bizonyos sárga irigység. Igés változatban azonban csak az utóbbi jelentésben használjuk. Aki irigyel, irigykedik, esetleg elirigyel, az mindig a másét kívánja. Például: irigységgel néz valakire, valamire, irigyli a házát, autóját, karóráját.

Vannak irigylésfajták is: kapcsolatirigység, kenyéririgység, sőt Freudnál péniszirigység. Szólásainkban így szerepel: Majd megpukkad az irigységtől. Irigység támadt benne munkatársának sikere miatt. Az irigyek meghalnak, de az irigység sohasem. Ezzel kapcsolatban idézhetjük a klasszikust, Balassi Bálintot is: „Meglágyul keménség, / megszűnik irigység, / jóra fordul gyűlölség, / Istentűl mindenben adatott idővel / változás s bizonyos vég…” (Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról) Az irigyel igével tehát nem tudjuk kifejezni, hogy valaki nem akar adni a sajátjából. Viszont mindkét jelentésben közös, hogy valakinek csak a maga érdeke fontos: azaz a saját tulajdona, birtoka, illetve az a vágy, hogy a másé is az övé legyen. Talán ezért is főbűnök egyike az irigység.