Szőcs László: Más tollával ékes

Lelkileg legalábbis érthető Föderl-Schmid viselkedése.

A Süddeutsche Zeitung vezető német liberális lap főszerkesztő-helyettesét nemrég súlyos plágiumvádak érték, emiatt fel is függesztették a munkaköréből. Országhatáron átívelővé teszi az ügyet, hogy Föderl-Schmid – aki maga is felső-ausztriai születésű – korábban tíz éven át a szintén liberális bécsi Der Standard főszerkesztője volt, a mindenkori első nő, aki valamely osztrák lap élén ilyen magas posztra kerülhetett. Ezzel a német nyelvterület fősodratú sajtójának két zászlóshajóját érte egyszerre már így is komoly presztízsveszteség, noha az ügy végére még nem került pont. Az „ikerlapok” nagyobbika, a Süddeutsche naponta több mint negyedmillió példányban kel el, bőven több mint milliós olvasótábort mutathat fel. Mindkettő szereti magas lóról oktatni a magyarokat. A müncheni lap korábban Európa ellenségének is nevezte a budapesti vezetést, a Der Standard pedig Paul Lendvai 94 éves, budapesti születésű publicistával az élen rendszeresen támadja az Orbán-kormányt, gyakran éppen a sajtószabadsággal példálózva. Ez most annak révén kerül groteszk megvilágításba, hogy Lendvai volt főnöke, Föderl-Schmid – éppen a sajtószabadság túl laza értelmezésével – rendszeresen nyersanyagként kezelte a más újságírók által leírtakat. Írásaik fölé szabadon odaírhatja a saját nevét – vélte. Lendvai az egykori ávós határőrlap kommunista munkatársa volt, később, a Népszabadság című újság lapombudsmanjaként pedig a kétezres években karikatúrát csinált ebből a világ több országában amúgy bevált, az építő szerkesztőségi kritika szándékával létrehozott intézményből, öntömjénezésére használva fel azt. Majd 2010 után – már a Fidesz-kormányok idején – saját magáról elnevezett díjat alapított balliberális magyarországi újságíróknak. Kis szépséghiba: egy tisztes bécsi havi nyugdíj töredékéből létrehozott, még Budapesten is megalázó összeg erejéig tette ezt.