A közönség fele metálos, a fele nyugdíjas

Nem igazán élték túl az áthangszerelést a Mastodon High Road című számának gitárfutamai, és Anneke magánszáma volt az Apocalyptica által ugyancsak feldolgozott Metallica-klasszikus, a Nothing Else Matters is. Ami egyébként az előadás fő ihletője is volt, amikor a Metallica negyvenedik születésnapjára három éve először állították színpadra a jelen turné zenészeivel együtt. Mint a frontasszony elmondta, a The Gatheringben töltött tizenhárom éve után sok rockzenésszel dolgozott, következett hát a Supercrush! című duója Devin Townsenddel, aki a példaképe is lehetne sikeres szólókarrierjével. Vokális téren ez a dal volt a koncert egyik fénypontja, hiszen itt egyfelől a saját, neki írt sorait énekelte, másfelől Townsend operai hangját is a maga képére formálhatta.

Fotó: Havran Zoltán

Utána viszont az is kiderült, hogy Anneke nem mindig választ jól: az AC/DC Thunderstruckja Brian Johnsonnal volt az igazi. A többieket viszont lepipálta, de legalábbis felért hozzájuk, például Robert Planthez a Led Zeppelin-féle Kashmir alkalmával. Aztán meglepetésemre érkezett a koncert számomra abszolút csúcsát jelentő Slayer-klasszikus, a South of Heaven, amiről nem gondoltam volna, hogy a kedvencem lesz erről az estéről. A vonósok ezúttal pihenőt kaptak, nem úgy Ruud Peeters zongorista-zeneszerző, aki a végletekig lelassította a legendás metálbanda emlékezetes riffjét, hideglelős, sötét hangulatot teremtve. Ez is újdonság az Apocalyptica feldolgozásaihoz képest: mint bebizonyosodott, a metál dallamai nemcsak vonós hangszerekre, de zongorára is kiválóan ültethetők át, például a tavalyi Rammstein-turné előzenekara is ezt tette a német sztárcsapat számaival.

Fotó: Havran Zoltán

Anneke aztán visszaragadta magához a reflektorfényt saját metálzenekara, a VUUR nevű együttes Your Glorious Light Will Shine – Helsinki (a finn főváros által ihletett) dalával, ahol ismét önmaga lehetett a Supercrush! után. De még egy fénypont hátravolt a hangszereseknek is: Slash záró gitárszólói a Guns N’ Roses-féle November Rainből, hol egyiküktől, hol másikuktól. A visszatapsolás után Anneke a mikrofontól egy méterre kezdte el énekelni a Changes című dalt a Black Sabbathtól, miközben egyesével visszaszivárogtak a színpadra a zenekar tagjai. Ugyanezen műfajteremtő együttes nagy háborúellenes klasszikusával, a War Pigsszel folytatták, aminek legendás riffjei ugyan elsikkadtak, de kárpótolt érte a találó Ozzy Osbourne-interpretáció. Zárásul az énekesnő elmondta, hogy a sok komor dal után egy vidám számmal szeretne zárni, de a metálos vonatkozás itt sem hiányozhatott: Roger Glover Love Is All című, igencsak rádióbarát számát a Black Sabbathban is megfordult legenda, Ronnie James Dio énekelte annak idején.

Összességében Anneke merész kísérlete a műfaj nagy énekeseinek megidézésére sikeresnek tekinthető.

Ezeket a dalokat így sosem hallhattuk, és össze sem lehet számolni, hány millió albumot adtak el ezek a slágerek. Bármely zenének kiváló teszt, hogy mennyire másolható, mennyire virális, és a metál ezen az estén is nagyot ment.