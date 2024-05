Szőcs László: Tárgyalásra zárt Trump

Vérbeli New York-i történet ez. Afféle kötelező elemként hírességek viszik a prímet – kezdve magával Trumppal –, sok pénzről is szó van, meg talán szexről is, de ebben már eltérnek a vélemények. Az Amerika címlapjait az elmúlt hetekben bejáró peres ügy apropója, hogy Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő – polgári nevén Stephanie Gregory – korábban azt állította, 2006-ban szexuális viszonyba került Trumppal, ami önmagában sokak szemében nem jelentene erkölcsi problémát, sőt még a pénztárcájukba is nyúlnának a dúskeblű celebért. Ám Trump – kétszer már elvált férfiként – akkoriban már jelenlegi házastársa, Melania férje volt, amikor pedig Stormy Daniels előállt a sztorival, éppen a 2016-os elnökválasztáson készült legyőzni Hillary Clintont. Ezt sikerrel tette. A bájaiból élő „színésznő” követelését zsarolásnak is nevezhetjük. Trump – aki tagadja, hogy lett volna köztük bármi is a Sierra Nevadában fekvő Tahoe-tó partján – mindenesetre megbízta ügyvédjét és „fixerét”, Michael Cohent, hogy simítsa el a dolgot. Cohen végül fizetett is 130 ezer dollárt a nőnek, hogy hallgasson.

Trump is kirakatpert kiállt. Fotó: Steven Hirsch

A hallgatási pénz az amerikai tömegkultúrának is toposza, vándortémája, és általában (mint Trump esetében) megengedett, ha nem hátráltatja az igazságszolgáltatást. A Hush Money („csittpénz”) például több mint százéves amerikai némafilm: cselekménye szerint egy New York-i mágnás dollárkötegekkel akarja elsikálni lánya cserbenhagyásos gázolási ügyét. Üzleti vagy politikai érdekek ma is indokolhatják, hogy valakinek ily módon fogják be a száját, független attól, hogy ténylegesen igaza van-e. Trump meg akarta nyerni a 2016-os elnökválasztást, ahogyan majd a mostanit is. Most általában durcás ábrázattal, unottan ül a tárgyalóteremben az egy hónapja kezdődött perben, és eddig legalábbis a vád tanúit volt kénytelen hallgatni. Felvonul ott a teljes színpadi kínálat. Mint ő, aki – mint minden karácsonykor látjuk – a Reszkessetek, betörők! második részében saját magát alakítja. Vagy Michael Cohen, ez a New York-i szleng szerint slimazel, azaz lúzer, börtönviselt zugügyvéd, akiből Trump Magyar Pétereként nagy hirtelen kibukott az őszinte, és szembefordult kenyéradó gazdájával, épp akkor, amikor beütött a córesz. A bánatos képű Cohennek bírósági papírja is van róla, hogy hazudott a washingtoni kongresszusnak, miközben az amerikai közvélekedés szerint az eskü alatt tett hamis vallomás a főbenjáró bűnök egyike. Ezt a lúzert a tévében mégis Ben Stiller, az egyik legismertebb amerikai színész alakítja, ami nem csoda: a producereknek szemük van a jó nyersanyagra. Stormy Daniels filmszerepeit pedig inkább fedje jótékony homály…

Az egész ügy politika, sőt mostanában főleg az.

Trump is kirakatpert kiállt. A tárgyalást demokrata párti vezetésű államban tartják, ahol egyébként a volt amerikai elnöknek nem sok esélye van a novemberi győzelemre, de ettől még a pernek lehet döntő országos hatása. A Stormy Daniels-ügyet Alvin Bragg, demokrata párti manhattani kerületi ügyész vitte bíróság elé. Amerikában a pártszínekben induló ügyészeket a polgárok választják. Magyar vonatkozású mellékszál: Bragg 2021-es választási kampányát közvetve Soros György is finanszírozta.

Az ügy egyelőre nem ártott Trumpnak a felmérések szerint. Eleve nem bizonyított, hogy viszonya lett volna Stormy Danielsszel: egyik ember szava áll szava a másikkal szemben, szemtanúk pedig nem bukkantak fel. Egyébként sem mint szent embert kedvelik őt amerikaiak tízmilliói. Trump jelenleg biztosan – a legutóbbi tucatnyi felmérésből tízben – vezet Bidennel szemben abban a háromosztatú versenyben, amelynek harmadik szereplője politikusdinasztiája ügyeletes zsenije, ifjabb Robert Kennedy, az egykori igazságügyminiszter és szenátor fia, John F. Kennedy, a legismertebb amerikai elnök unokaöccse. A következő hónapok mutatják meg, hogy az „ifjú” (70 éves) Kennedy érdemben tudja-e befolyásolni a versengést. Ahogy legutóbb, 1992-ben Ross Perot texasi mágnás tette harmadikként, Bill Clinton irányába döntve a mérleg nyelvét idősebb George Bush ellenében (aki ezek szerint hiába nyerte meg a hidegháborút). Ami pedig jelenleg mindennél fontosabb, Trump előzi Bident a hat olyan, úgynevezett csatatérállam közül ötben, amelyben az elemzők szerint eldőlhet a novemberi elnökválasztás kimenetele. Így például Pennsylvaniában, Arizonában és Georgiában. Az amerikai elektori rendszer bonyolult, de leegyszerűsítve: nagyjából mindegy, hogy Biden mennyivel nyer a demokrata párti Kaliforniában vagy New Yorkban – a két államot összesen hatvanmillióan lakják –, a választás a kisebb helyeken dől el.

A manhattani per nem szexügy.

Nem az a kérdés, hogy Trump mit művelt vagy nem művelt Stormy Danielsszel. Ugyanúgy, ahogy negyedszázada sem az volt a kérdés, Bill Clinton akkori elnök mit foglalatoskodott Monica Lewinsky fehér házi gyakornokkal. A szaftos részletekkel az ezredfordulón mindenki tisztában volt, de az egyszerre prűd és szabados, valláserkölcsi esettanulmányt érdemlő Amerikát nem ez foglalkoztatta. Hanem az, hogy hazudott-e a Bibliára felesküdött elnök, ami végül nem bizonyosott be. Clinton akkoriban már amúgy sem volt újraválaszható. Trump pedig nem hazudott eskü alatt.

Trumpé az első büntetőper, amelyet a Fehér Ház bármely korábbi lakója ellen indítottak. – Alvin Bragg ügyészt Soros György pénzével választották meg. Boszorkányüldözés zajlik, és jogalkotást tartok szükségesnek, hogy helyi ügyészek ne léphessenek fel volt elnökkel szemben – mondta e sorok írójának Jeffrey Clark, Trump volt igazságügyi államtitkára (Magyar Nemzet, 2023. március 24.) Rövidesen ítélethirdetés várható. A nagy buzgalom visszafelé sülhet el.