Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

SvájcLuzernBernina Expresszvasút

Csodavasutak másszák meg a svájci hegyeket

Élményvasutazásról szó a következő útleírás. Két olyan vonatot mutatunk be, amelyet szinte az egész világ ismer, s – ebben nincs semmi túlzás – a fél világ akar jegyet szerezni rá. Akiknek sikerül, azok boldog és elégedett emberek. A Pilatusbahn és a Bernina-expressz olyan különleges utazás, amelyhez kevés hasonló van az életben. Irány Svájc!

Lantos Gábor
2025. 08. 26. 15:32
Svájc
A Brusio-i körhíd, amelyen önmagát kerüli meg a Bernina-expressz Fotó: MICHAEL RUNKEL Forrás: Robert Harding RF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor megláttam a kedvesen mosolygó nyugdíjas néniket, azt gondoltam, hogy baj lesz. Percekkel később pironkodva vettem tudomásul, hogy azok az emberek, akiket inkább dadusnak képzeltem el egy helyi óvodában, kőkemény profizmussal rendezték le a tömeget. Svájcban vagyunk, 2025 júliusának elején, Alpnachstadban, azon a helyen, ahol a Pilátus-vasút (Pilatusbahn) alsó végállomása található. Nem is tudom, miért hittem azt, hogy ezen a szerdai napon, déli tizenkettőkor kevesen lesznek. Mert a tömegturizmus egyik fő jellemzője, hogy soha nincsenek kevesen. Svájcban sem. A dolog akkor tudatosult bennem igazán, amikor ennek a napnak a hajnalán az első vonatra vártam Brigben. Hajnali négy óra múlt pár perccel, azt hittem, egyedül leszek. Ó, én balga lélek! Nem sokkal az első szerelvény befutása előtt a peronon megjelent száz japán. Turista. Hogy honnan kerültek elő, azt én nem tudhatom, mindenesetre ott voltak, fotóztak (a sötétben a síneket?), csiviteltek, karattyoltak. Majd felzúdultak a vonatra. Mindez csak azért volt vicces, mert korábban láttam, hogy saját hazájukban mennyire fegyelmezetten viselkednek a pályaudvarokon. Ott aztán nincs kegyelem, libasorban állnak a peronra festett vonalak mögött, így várva a Shinkansen érkezését. Svájci viselkedésüket látva szerintem boldogok voltak, hogy kiszabadultak a fegyelem ketrecéből.

Svájc
Svájc egyik legszebb vasútvonala a Pilatusbahn, a fogaskerekű nehezen kapaszkodik fel a hegyre
Fotó: Lantos Gábor

Svájc a vasútbarátok Mekkája

Svájc a vasútbarátok Mekkája. Ezzel semmit újat nem mondtam. Svájcban a vonatozás élmény, de olyan élmény, aminek ára van. Komoly ára. Magyarul: nem olcsó. De létezik egy megoldás, amellyel ezt elviselhetőbbé lehet tenni. Az egy országra szóló vagy globális Interrail-bérlet megvásárlása. Ezt a bérletet boldogult ifjúkoromban még csak a 26 éven aluliak vehettek meg. Szerencsére minden változik, így ma már bárki vásárolhat magának egy-egy IR-bérletet, akár a nagy magyar pályaudvarok nemzetközi pénztáraiban (ez a nehezebb ügy), akár az ehhez rendelt telefonos applikáció segítségével (ez a könnyebb megoldás.) De a lényeg most következik: a svájci vasutat üzemeltető cégek (ott sem minden az állam kezében van, sőt) nagyvonalúak. 

Ezzel a bérlettel ugyanis nem csak a „hétköznapi” vonatokra lehet felülni, hanem olyan kultikus látványvonatokra is, mint a Glacier vagy a Bernina-expressz.

 Utóbbira hamarosan mi is felszállunk, de előbb visszatérünk Alpnachstadba, a már említett nyugdíjas nénikhez, akik újfent bebizonyították, hogy egy-egy mosoly tökéletes fegyver lehet.

Amikor két vonat találkozik a Pilatusbahnon
Fotó: Lantos Gábor

Az a helyzet, hogy a Pilatusbahnra nem fér fel akármennyi ember, s itt nem engedélyezett a zsúfoltság, mindenkinek ülnie kell. Mármost, ha egy-egy vonatra a megengedettnél háromszor annyian akarnak felnyomulni, ott bajok lesznek. Ekkor veti be Svájc az idős asszonyokat, akik a beszállásnál felszerelt számlálógépek mellett szigorúan vizslatják, nem akar-e valaki úgy belógni a vonatra, hogy már nem tud leülni. 

Jön pár kedves szó, bevetik a lefegyverző mosolyt, hogy az akkorra már teljesen idegbeteg, mérgében sárkánytüzet okádó turistát kezesbáránnyá változtassák.

Kérem, a szemem láttára történt meg a csoda. A pocakos amerikai, kinek száját az előbb vad káromkodások hagyták el, most megnyugodva vette tudomásul, hogy a következő vonatra fér csak fel. „De ott aztán magának lesz a legjobb helye” – biztatja a delikvenst az öreg smasszermama, ez pedig tényleg idenyugtatóan hat. Hogy közben a tűző napon, a 35 fokban (Svájcban, a hegyek között!) várni kell három fertályórácskát? Istenem, a látványért meg kell küzdeni.

Még a vasútépítő mérnökök is csak hüledeztek

Mert amit a Pilatusbahn nyújt, az tényleg egyedi. Először is 2073 méter magasra kapaszkodik fel. Másodszor is 1889-ben adták át, s a mai napig a világ legmeredekebben közlekedő fogaskerekű vasútja. 

Olyan meredeken megy, hogy az alkotók maguk is meghökkentek,

s akadtak olyan építőmunkások, akik nem hittek a megvalósíthatóságban. Svájcban azonban soha ne legyünk kishitűek, mert ott mindent megoldanak. Az első évtizedekben gőzvontatással mászott fel, majd 1937-ben jött a villamosítás. Mára mindez turistalátványosság, a 4,6 km hosszú utat fél óra alatt teszi meg a vonat. 

Csodálatos panoráma a Pilatus Kulm tetejéről
Fotó: Lantos Gábor

Nekem megint nagy szerencsém volt. Amikor az irányítómamák kiadták a jelet, fotózás szempontjából a legjobb helyre kerültem. A kicsiny ablakot lehúzva a következő harminc percben csak ámultam és bámultam, lőttem a képeket, készítettem a videókat. 

Az alattam elterülő táj megkapó szépsége, a tavat körbefogó hegylánc, a zöld fenyők és tarka tehenek azt a képet rajzolták le, amit minden, Svájcról szóló imázsfilmben láthatunk,

s amelyre csak legyintünk, mert azt mondjuk, hogy ilyen nincs. Jut eszembe, a cikkben már említett Interrail-bérlet a Pilatusbahnra nem ad teljes ingyenességet, de azzal, hogy csak a jegy felét (20 frankot) kell kifizetni, máris úgy érzi az ember, hogy a hülyének is megéri ez a vonatozás. Ez a 20 frank persze nem olcsó, 8500 forint, a teljes árú jegy ennek a duplája és ez csak egy útra szól. Ám most én leszek a szigorú: aki idáig eljött és aki eldöntötte, hogy ezzel a mérnöki csodával akar felmenni a Pilatus Kulm tetejére, ne verje fogához a garast. (Vicceltem.)

Kétezer méter magasan is lengenek a szelfibotok

A hegytető olyan, mint bármely hasonló másik hely. Lehet enni, inni, fotózni, szelfizni, a lent elterülő városban, Luzernben gyönyörködni, akárcsak a település melletti tavon úszó, fentről gyufaskatulya méreteket öltő hajókat számlálni. 

Ahogy figyeltem, a többség tényleg boldog volt, hogy itt lehetett.

Azok biztosan, akik nem kapnak a fejükhöz a tényleg elképesztő tömeg láttán, meg azok is, akik egy-egy elnéző mosollyal konstatálták, hogy valaki megint a sarkukra taposott, vagy belerondított a szelfijükbe. Ó, egek. Újra meg kell nyomni a telefon gombját, miközben arra is kell figyelni, hogy a szomszéd lengedező szelfibotja ne verje ki a szemed.

A távolban Luzern és a várost körbeölelő tó
Fotó: Lantos Gábor

Ám egyszer minden jónak vége szakad, el kell indulni lefelé. Erre három megoldás is létezik. A szűk hegyi ösvényeken séta Kriensbe. Ugyanoda egy lanovka is leszállít, vagy marad újra a Pilastusbahn. Én a lanovkával utaztam, majd Kriensből autóbusszal mentem be Luzern központjába. Erről a városról is írhatnék oldalakat, már csak a település legfőbb nevezetessége, a híres fahíd, a Kapellbrücke miatt, de most nem teszem. Lassan vége lesz a napnak, nekem meg igyekeznem kell, hogy átvonatozzak Olaszországba. Nem leszek hűtlen Svájchoz, de mit tegyek, ha a Bernina-expressz a határ túlsó oldaláról indul? A cél tehát Tirano. Ott alszom, majd másnap reggel indulok utamra. 

Tényleg ez a világ legszebb vasútja?

A Bernina-expresszre jó az Interrail-bérlet, de a helyjegyet meg kell venni hozzá. Álló ember ezen a vonaton sem utazhat. A helyjegyvadászat nem egyszerű mulatság, nem a bonyolultsága miatt, hanem azért, mert iszonyatosan sok ember akar erre a vonatra feljutni. 

Tudják, ez az a piros szerelvény, amely egy teljes kör alakú viadukton (neve is van: Brusio-i körhíd) mászik fel a hegyre, az itt készült fotókat szerintem mindenki látta már, aki egy kicsit is érdeklődik Svájc iránt.

A körhidat 1908-tól két éven át építették. 142 méter hosszú, amelyen a vonat egy teljes kört tesz meg. A vasúti építés újabb csodájával állunk itt szemben. Azért készült, mert itt olyan meredek lejtőt kellett leküzdeni, amelyen a vonat másképp nem tudott volna biztonságosan közlekedni. Mivel a vonat itt szó szerint megkerüli önmagát, a turisták visítanak a gyönyörűségtől. Szívesen megkérdeztem volna a mozdonyvezetőt, hogy neki mi erről a véleménye, de erre nem volt lehetőségem.

The Bernina Express, Viaduct of Brusio, UNESCO World Heritage Site, Lombardy, Italy, Europe (Photo by ProCip / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP)
A Bernina-expressz a világ egyik legszebb vasútvonala
Fotó: PROCIP / Robert Harding Heritage

A földöntúli boldogsághoz olykor kevés dolog szükséges. Ha például az utazó megcsíp egy helyet a Berninára, az már okot az a féktelen örömre. Annyiban el kell keserítsem az oda készülőket, hogy olyan nincs, hogy kedden a homlokomra csapok, majd másnap már a Berninán ülök. Ezt az utazást érdemes hetekkel korábban megtervezni, hogy biztosan legyen helyünk a panorámavonaton. A másik végállomás Chur lesz, a 144 kilométeres utat négy óra alatt teszi meg a vonat. 2008-ban került fel az UNESCO világörökség listájára, amely miatt az addig sem alacsony utasszám megduplázódott. Ma már ez a vasút Svájc legnépszerűbb és legismertebb turisztikai látványossága. Pedig ebben a tekintetben ott hatalmas a verseny.

Négy nyelven köszöntött az elegáns kalauz

Megint dél van, s megint egy vasútállomáson vagyok. A kincset érő helyjegyet a markomban szorongatva lépek oda a hoch elegáns kalauzhoz, kinek ruháját mintha egy híres divatszabász tervezte volna meg. 

Elegáns vonathoz elegáns vonatkísérő dukál. 

Megnézi a jegyemet, majd négy nyelven (olaszul, franciául, németül és angolul) jó utat kíván. Most kellene annak jönnie, hogy a magyar vasúti viszonyokon edzett ember, de nem jön. Egyrészt azért, mert a Bernina-expresszel való bármely más vasúti összehasonlítás felesleges. Másrészt azért, mert nem jön.

Az olaszországi Tiranóban indulásra vár a Bernina-expressz
Fotó: Lantos Gábor

Akinek nincs Interrail-bérlete, az itt borsosabb árat fizet. A 78 frankos, azaz 33 ezer forintos, egy útra szóló menetjegy valóban a húzós kategóriába számít. Ilyenkor jön az írói közhely, hogy a látvány minden pénzt megér, de tényleg így van. Amikor a vonat felszuszogta magát a Bernina-hágóra, akkor 2253 méterrel vagyunk a tengerszint felett. Ez a legmagasabban fekvő olyan alpesi állomás, amely télen-nyáron üzemel. A Pilatusbahnnal ellentétben itt nincsenek fogaskerekek, igaz, az emelkedők sem olyan drámaiak, mint a másik vasútnál voltak.

Mondhatnám, akiknek sok idejük (meg pénzük) van, szálljanak ki egy-egy állomáson, de erre kevesen vállalkoznak. Nem a lustaság miatt, hanem mert az útmegszakítás azzal jár, hogy a következő vonatra másik helyjegy kell, ez pedig kockázatos megoldás. Megfigyelésem szerint azok a szerencsés emberek, akik egyszer feljutottak erre a vonatra, még a végállomáson sem akarnak nagyon leszállni. Így aztán csak a hatalmas panorámaablakok mögül nézik Alp Grüm megállóját, ahonnan tökéletes kilátás nyílik a Palü-gleccserre. A Bernina-hágó melletti Fekete-tó és Fehér-tó szintén kedvenc fotóstéma. 

Chur felé ereszkedve az Albula-völgyben jön a Landwasser-viadukt, egy 65 méter hosszú kőhíd, amely egyenesen egy sziklaalagútba vezet bele.

Pontresina állomásán a Morteratsch-gleccser látványa ég bele az agyunkba. A felsorolást hosszan folytathatnám, de ez az a négy óra, amikor egyetlen utazó sem gondol arra, hogy könyveket vagy felesleges email-üzeneteket olvasgasson. A Bernina-expressz által kínált látvány tényleg rabul ejti az embert. Ez az egyik fele a dolognak. A másik az, hogy kevesen vannak, akik többször eljönnek ide (már csak a rendkívül magas jegyárak miatt is), így aztán tényleg kénytelenek odafigyelni az utazás nyújtotta élményekre. Ez pedig a mai világban nem kis dolog. 

A Landwasser-viadukton át halad a Bernina-expressz
Fotó: Lantos Gábor

Ám egyszer minden jónak vége szakad. A Bernina-expressz megérkezett svájci végállomására, Churba. A késő délutánba hajló időben a városka szűk utcáin sétálgatva arra gondolok, el kellene szegődni kalauznak ide, hiszen akkor minden egyes nap láthatnám e csodát. Azért tegyük gyorsan hozzá: az időjárással különleges szerencsém volt, mert ezen a napon szinte felhő sem volt az égen. 

Biztosan más az élmény, ha minden szürke és esik, de talán éppen ezért festették rikítóan pirosra a vasúti kocsikat.

Így aztán a Bernina-expresszen való utazás során az embernek egyszerűen nem lehet rossz kedve. Legfeljebb akkor, amikor a négy nyelven beszélő kalauz udvariasan megkér, hogy hagyjam el a vonatot. Nehéz szívvel teszem ezt, de a szemem sarkából már látom az állomáson hullámzó tömeget, akik mind arra várnak, hogy végre felszállhassanak álmaik vonatára. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.