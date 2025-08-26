Csodavasutak másszák meg a svájci hegyeket

Amikor megláttam a kedvesen mosolygó nyugdíjas néniket, azt gondoltam, hogy baj lesz. Percekkel később pironkodva vettem tudomásul, hogy azok az emberek, akiket inkább dadusnak képzeltem el egy helyi óvodában, kőkemény profizmussal rendezték le a tömeget. Svájcban vagyunk, 2025 júliusának elején, Alpnachstadban, azon a helyen, ahol a Pilátus-vasút (Pilatusbahn) alsó végállomása található. Nem is tudom, miért hittem azt, hogy ezen a szerdai napon, déli tizenkettőkor kevesen lesznek. Mert a tömegturizmus egyik fő jellemzője, hogy soha nincsenek kevesen. Svájcban sem. A dolog akkor tudatosult bennem igazán, amikor ennek a napnak a hajnalán az első vonatra vártam Brigben. Hajnali négy óra múlt pár perccel, azt hittem, egyedül leszek. Ó, én balga lélek! Nem sokkal az első szerelvény befutása előtt a peronon megjelent száz japán. Turista. Hogy honnan kerültek elő, azt én nem tudhatom, mindenesetre ott voltak, fotóztak (a sötétben a síneket?), csiviteltek, karattyoltak. Majd felzúdultak a vonatra. Mindez csak azért volt vicces, mert korábban láttam, hogy saját hazájukban mennyire fegyelmezetten viselkednek a pályaudvarokon. Ott aztán nincs kegyelem, libasorban állnak a peronra festett vonalak mögött, így várva a Shinkansen érkezését. Svájci viselkedésüket látva szerintem boldogok voltak, hogy kiszabadultak a fegyelem ketrecéből.

Svájc egyik legszebb vasútvonala a Pilatusbahn, a fogaskerekű nehezen kapaszkodik fel a hegyre

Fotó: Lantos Gábor

Svájc a vasútbarátok Mekkája

Svájc a vasútbarátok Mekkája. Ezzel semmit újat nem mondtam. Svájcban a vonatozás élmény, de olyan élmény, aminek ára van. Komoly ára. Magyarul: nem olcsó. De létezik egy megoldás, amellyel ezt elviselhetőbbé lehet tenni. Az egy országra szóló vagy globális Interrail-bérlet megvásárlása. Ezt a bérletet boldogult ifjúkoromban még csak a 26 éven aluliak vehettek meg. Szerencsére minden változik, így ma már bárki vásárolhat magának egy-egy IR-bérletet, akár a nagy magyar pályaudvarok nemzetközi pénztáraiban (ez a nehezebb ügy), akár az ehhez rendelt telefonos applikáció segítségével (ez a könnyebb megoldás.) De a lényeg most következik: a svájci vasutat üzemeltető cégek (ott sem minden az állam kezében van, sőt) nagyvonalúak.

Ezzel a bérlettel ugyanis nem csak a „hétköznapi” vonatokra lehet felülni, hanem olyan kultikus látványvonatokra is, mint a Glacier vagy a Bernina-expressz.

Utóbbira hamarosan mi is felszállunk, de előbb visszatérünk Alpnachstadba, a már említett nyugdíjas nénikhez, akik újfent bebizonyították, hogy egy-egy mosoly tökéletes fegyver lehet.