Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

kárpátaljai görögkatolikuskultuszminiszterAkadémiafőváros

A főváros az állammal fizettetné meg külföldi kölcsönét 

Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter új törvényjavaslataiban a kötelező oktatási időt hatról nyolc évre emeli fel. Rendelkezik a tanyasi iskolák kiépítéséről és az Akadémia háború előtti költségvetési támogatásáról is. Körvonalazódik, hogy az állam a főváros külföldi kölcsönét valorizálja, és így segítségére tudjon lenni. A genfi népszövetségi ülésen Apponyi Albert azt javasolja, hogy a nemzeti kisebbségek panaszait évente hozzák a világszervezet elé, s képviselőik személyesen mondhassák el sérelmeiket. A csehszlovák hatóságok minden ok nélkül kitoloncolják Papp Antal kárpátaljai görögkatolikus püspököt, mivel megsértve a trianoni békeszerződést, idegennek minősítik.  

Megyeri Dávid
2025. 09. 17. 5:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olyan nagy horderejű törvényjavaslatokat dolgozott ki a kultusztárca a nyári törvényhozási szünet alatt, amelyek „több szempontból új alapokra fektetik az egész magyar oktatásügyet” ― közli a Pesti Hírlap szeptember 15-én. Azt írják: „Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter nyomban a Ház összeülése után öt törvényjavaslatot terjeszt a nemzetgyűlés elé, amelyek közül négy az oktatásügyre, egy pedig a Magyar Tudományos Akadémia centenáriumával kapcsolatosan az Akadémia eddigi államsegélyének a békebeli összegre való felemelésére vonatkozik.” A tervezetek közül a legfontosabb az, amelyik a kötelező oktatási idő felemelését tartalmazza az addigi hat évről. Úgy fogalmaznak: 

„A benyújtandó új törvényjavaslat azt célozza, hogy ez az idő azokban a városokban és községekben legalább, amelyekben az illetékes tényezők véleménye szerint a viszonyok arra alkalmasak, a tankötelezettség időtartama nyolc év legyen, vagyis a szülők gyermekeiket tizennégy éves korukig kötelesek legyenek iskoláztatni.”

A kultuszminisztert az is inspirálhatta, hogy külföldön, többek között Franciaországban már évtizedek óta tizennégy éves korig tart a tankötelezettség. Közlik: „Külön törvényjavaslat készült a tanyasi iskolák kiépítéséről. Erre a célra az 1925–26-iki költségvetés két és félmillió aranykoronát biztosít a kultuszminiszternek, aki már elkészítette a tanyasi iskolák újjászervezésére vonatkozó egész programot. Harmincmillió papírkorona áll rendelkezésére, amely összegből egész sorát állítja föl a kultuszkormány az új iskoláknak mindazokon a helyeken, ahol az analfabetizmus túlnőtt a normális arányokon, valamint ahol ― csak tanyákról van szó természetesen ― az elmúlt években az iskolák túlzsúfoltak voltak.” A nőnevelés terén szintén szintén mélyreható reformokat tervez a tárcavezető. A jövőben klasszikus nyelvoktatásban csak a legtehetségesebbek részesülnek. „A különböző leánygimnáziumokban, líceumokban és kollégiumokban egészen más tanterv szerint oktatják majd a növendékeket latinra és görögre. Ezekben az intézetekben sokkal nagyobb súlyt helyeznek majd a modern nyelvek oktatására és az esztétikai nevelésre.” A negyedik törvényjavaslat Károlyi Mihály forradalmi miniszterelnök és kommün alatti államfő elkobzott vagyonának tanügyi célokra való fölhasználásáról szól. Az ötödik előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia eddigi huszonötezer  aranykoronának megfelelő államsegélyének a békebeli, világháború előtti szintre történő emelését tartalmazza. Emlékeztetnek: az Akadémia az elmúlt években anyagi válsággal küzdött. Több nagy fontosságú kiadványa nyomdaköltségeit nem tudta állni, így azok nem jelenhettek meg. A kultuszkormány most, az MTA centenáriuma alkalmából 

az Akadémia érdemeinek elismeréséül a múlt évben élvezett huszonötezer korona államsegélyt már a jövő évben igen nagy mértékben fölemeli és erről a nemzetgyűlés elé törvényjavaslatot terjeszt, amely már előre is jogot biztosít majd a kultuszminiszternek arra, hogy az Akadémia államsegélyét néhány év alatt fokozatosan az Akadémia által a háború előtti években élvezett százezer aranykoronára emelje föl.


A főváros az állammal akarja megfizettetni vitás külföldi kölcsönének részleteit ― írja meg a 8 Órai Ujság szeptember 16-án. Aztán szeptember 17-én már arról számolnak be, hogy nincs akadálya a kormány és a főváros megegyezésének. Utalnak rá: a háború alatti négy esztendőben az állam tiltotta le, hogy a főváros a külföldi kölcsön törlesztését a külföldi hitelezők számára folyósíthassa. Azt azonban a főváros nem kívánhatja az államtól, hogy ennek a négy évnek minden külföldi tartozását az állam vállalja magára. 

A fővárosnak a négy év alatt felgyülemlett esedékes törlesztések összegét deponálnia kellett volna. Arról lehetne szó, hogy az állam ezt az összeget bizonyos tekintetben valorizálja és így a főváros támogatására siessen.

A genfi népszövetségi ülésen gróf Apponyi Albert beszédében a nemzeti kisebbségek hathatósabb védelmét sürgeti és három javaslatot nyújt be a kisebbségi panaszok meghallgatásáról ― írja meg a Pesti Napló szeptember 15-én. Indítványa első pontja úgy szól: „Évenként hozzák a nemzeti kisebbségek panaszait a Népszövetség elé, úgy hogy a hármas bizottság már a tanácskozások elején foglalkozhasson ezekkel a panaszokkal és feldolgozhassa azokat.” A 2. pont: 

A Tanács előtt is mondhassák el a panasztevők képviselői panaszaikat és ne csak azokat az államokat hallgassa meg a tanács, amelyekben a kisebbségek élnek. 3: Az érdekelt felek egyikének kívánságára a jogi kérdések a nemzetközi bíróság döntése el kerüljenek.

A tudósítás szerint a trianoni magyar békedelegáció egykori vezetőjének javaslatait „a Népszövetség delegátusainak egy része nagy tetszéssel fogadta”. 

Papp Antal görögkatolikus püspök. Forrás: Wikipédia

Mindezzel párhuzamosan a csehszlovák hatóságok minden ok nélkül kiutasítanak egy kárpátaljai, ungvári magyar görögkatolikus püspököt. A szeptember 16-i Pesti Hírlap Papp Antal tolonckocsin című cikkében közli: a „püspököt és címzetes érseket a cseh kormány kiutasította és országa területéről ki is toloncoltatta. Hogy a tolonckocsi modern automobil volt és hogy a cseh rendőrség egész a határig az úton sorfalat állott, azt nyilván nem a püspök tiszteletére rendezte a cseh kormány, hanem inkább biztosítékul a kellemetlen fordulatok ellen. Mert a közönség nagy felháborodással vette ezt a semmi által nem igazolt brutális eljárást.” Úgy folytatják: 

„A püspök magyar volt, az is akart lenni, s ez elég arra, hogy így bánjanak vele. Ha vétett volna a törvények ellen, bíró elé kellett volna állítani. De nem vétett, tehát kiszolgáltatták a rendőrségnek.”

Kiderül, hogy jogsértő módon idegen állampolgárként kezelték a hatóságok a püspököt. „A rendőrigazgatóság kiutasító végzésében megemlített 1903. évi V. tc. szövegében a legszorgosabb kutatás mellett sem fedezhető fel oly rendelkezés, amely Papp Antal érsek esetére alkalmazható volna. Ez természetes is, hiszen a hivatkozott törvény külföldiekre, továbbá azokra vonatkozik, akik nem csehszlovák állampolgárok. Márpedig Papp Antal harminc évvel azelőtt szerzett községi illetősége alapján a trianoni békeszerződés idevágó rendelkezései értelmében csehszlovák állampolgár lett.” 

Borítókép: Tanítás egy leányiskolai osztályban 1931-ben (Forrás: Fortepan/Juli)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.