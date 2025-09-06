Misztikus földön gurították odébb az óriás számi templomot

Vannak Európának kultikus vasútvonalai, amelyeken mindenképpen utazni kell egyszer (kétszer, háromszor) azoknak, akik szeretik a vonatozást. Akik nem szeretnek vonaton ücsörögni, azok se fejezzék be ennek a cikknek az olvasását, mert hamarosan leszállunk a szerelvényről. Az egyik ilyen út a Stockholm és a norvég kikötőváros, Narvik között közlekedő járat. Amely észak–dél irányban mozog, majd Svédország északi részén nyugatnak fordulva ereszkedik le a II. világháborúban stratégiai jelentőségű és a nácik által elfoglalt városba, Narvikba. Hitlernek és csatlósainak a vasérc kellett, meg a vasút. Mi kevesebbel is beérjük. Meg nem jutunk el Narvikig, mert a stockholmi indulás után pár órácskával (ha nincs késés, akkor a hivatalos menetidő átszállás nélkül tizenöt és fél óra) leszállunk abban a városban, amely az elmúlt napokban a világ érdeklődésének középpontjába került. Kiruna vár minket.

Kiruna vasútállomásán az emberek vonatsínt cipelnek a vállukon

A szerző felvétele

Kiruna: a város, ahol odébb gurították a templomot

Kirunában. A svéd vasércbányászat központjában. Abban a városban, amelynek a templomát és a belvárosát egyszerűen odébb rakták. A templomot például úgy, hogy egy gigantikus guruló szállítóeszközre tették és – kérem, senki se nevessen – odébb gurították.

Zseniális, nem? Miként ez az amúgy jellegtelennek tűnő északsvéd kisváros is az. Amely minimum három arcát mutatja meg egy évben az oda utazóknak. A téli a legszebb és legfélelmetesebb.

Számunkra – sajnos – már elképzelhetetlen az a hómennyiség, amely itt novembertől áprilisig uralkodik.

Vajon milyen cikkcímek születnének a túlzásokra hajlamos magyar bulvársajtóban, ha heteken keresztül a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 30 fok körül lenne? Mit írjunk erre? Kibírhatatlan? Nem! Hiszen ott is élnek emberek.

A nyári Kiruna más. A globális felmelegedés már itt is vasmarokkal szorít: idén több napon át emelkedett 30 fok fölé (plusz 30 fok!) a levegő hőmérséklete. Ez nem normális, tisztában van ezzel mindenki. De az, hogy egy belvárost és a templomot odébb gurítsák, szintén a nem mindennapos események közé tartozik.