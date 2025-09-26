Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

  • Magyar Nemzet
  • Lugas
  • „Zenéje egyanyagú, önmagában zárt” – ma nyolcvan éve halt meg Bartók Béla + videó
Bartók Bélamagyar zeneművészetmagyar népzenezeneszerzőévforduló

„Zenéje egyanyagú, önmagában zárt” – ma nyolcvan éve halt meg Bartók Béla + videó

Bartók zeneszerzőként, valamint népzenei hagyományunk gyűjtőjeként és földolgozójaként egyaránt nagy életművet hagyott hátra.

Miklós Péter
2025. 09. 26. 5:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Világszerte az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar művész Bartók Béla (1881–1945), aki zeneszerzőként, valamint a népzenei hagyományunk gyűjtőjeként és földolgozójaként egyaránt komoly életművet hagyott hátra. A nyolcvan éve, 1945. szeptember 26-án, New Yorkban elhunyt alkotó elsősorban zongoraművész és zeneszerző volt, azonban tanítványainak köre, és azok száma, s így munkásságának hatása sem lehetett akkora, mint kortársáé és barátjáé, Kodály Zoltáné. A bánsági, nagyszentmiklósi születésű Bartók XVII. századi kisnemesi család sarja volt, de már polgári életmódot folytattak. Édesapja iskolaigazgatóként dolgozott, és művészetbarátságról volt híres, aki nemcsak újságíróként tevékenykedett, de dalegyletet is szervezett a felső-torontáli településen. Képzett tanítónő édesanyja egyben fia első zongoratanára is volt. Bartók egész pici kora óta érdeklődött a zene iránt, s már egyévesen kifejezte, hogy melyik az a zene, dallam, ének, ami tetszik neki és melyik nem. Négyéves korában pedig már egy ujjal pötyögte a kedvenc dalait. Édesanyja rájött, hogy abszolút hallása van, ezért ötéves korától tudatosan tanította zongorázni. Édesapja korai halála után többször költözött a család, végül Bartók Zeneakadémiát végzett. A népzenei tradíció és a modern kortársi törekvések mellett kedvelte a barokk muzsikát, egyik nagy kedvence volt Johann Sebastian Bach, több művének zongoraátiratát is elkészítette.

A Kárpát-medencei népzenei hagyományok tisztelete jegyében nemcsak a magyar népzenét gyűjtötte, de a román és szlovák hagyományt is. 

Sajátos viszonya volt a valláshoz. Ugyan hithű katolikus nevelést kapott, azonban a XX. század első éveiben divatos valláskritikai irányzatok hatása alá került, amelyek közül Friedrich Nietzsche munkái éppúgy hatottak rá, mint Jens Peter Jacobsen dán író, a naturalizmus egyik jelentős képviselőjének művei. Részben ezek hatására, részben rossz személyes tapasztalati miatt az intézményes vallástól eltávolodott, a katolikus hitet is elhagyta. Később az unitárius felekezethez csatlakozott. Az első házasságából származó idősebb fiát is unitárius hitre nevelte (felnőttként ifjabb Bartók Béla magyarországi főgondnokként is szolgálta az erdélyi alapítású, Dávid Ferenc által szervezett felekezetet). Az irodalom roppant közel állt Bartókhoz. Levelezését átolvasva is kitűnik annak kivételesen igényes nyelvi megformáltsága: szövegezése szépirodalmi igényű. A magyar mellett németül is anyanyelvi szinten olvasott, de számos francia szöveget ismert, s olvasott eredeti nyelven. Elsősorban a francia regényeket szerette, klasszikusokat és kortársakat egyaránt, a német irodalomból pedig Goethe – akit egy külön világnak tartott – állt hozzá a legközelebb. Könyvtárának fönnmaradt részét a kutatás már tanulmányozta, és megállapította, hogy nagy számban jegyzeteket, illetve kiemeléseket alkalmazott, sőt bizonyos, őt különösen megérintőt témák mellé nemcsak jeleket és szavakat, hanem dallamokat is följegyzett. Összművészeti igénnyel tehát a szöveg hatására zenei motívumokat alkotott. 

A színház sem állt tőle távol. Nem pusztán azért, mert zongoraművészként gyakran szerepelt a színpadon, hanem mert több ilyen művet is szerzett. Egyetlen operája, az egyfelvonásos A kékszakállú herceg vára zenéjét Balázs Béla misztériumjátékára írta. Ezzel pedig egy, a népzenei motívumok alapjain letisztult, ugyanakkor a modernizmust – zenei eszköztárát tekintve – szinte a maga teljességében fölvonultató mű született, amelyet a korabeli kritika is elismert. Kodály Zoltán így fogalmazott a mű kapcsán Bartókról:

Zenei egyéniségét az ősprimitívségének a legfejlettebb kultúrával való egészen egyéni összeforrása teszi különállóvá. Zenéje egyanyagú, önmagában zárt, egységes szervezet, kölcsönzések, utánzások szinte minden nyoma nélkül. Ősei neki is vannak, de nem külsőségeken látszik a kapcsolat: a múlt nagy zenék lelke él benne, minden, ami nem időhöz kötött, ami örökérvényű. De az átlagos zeneműveltség számára legnehezebben hozzáférhető benne az, ami a népzenével való kapcsolatából fejlődött.

De nemcsak Kodály figyelt föl Bartók tehetségére, hanem Csáth Géza is, aki a kezdetektől fogva nagyrabecsüléssel értékelte a munkásságát, s egyik első méltatója volt. A Nyugat első évfolyamában például a következőket írta az akkor huszonhét éves, pályakezdő zeneszerzőről: „Bartók Béla még egészen fiatal ember, de kiforrott egyéniség, akinek azonban a művészete – mert ő művészetet ír és nem zenedarabokat – java forrongásban van. Ez a művészet még ma nagy részben a jövőé, a tulajdonságai miatt éppen annyira, mint a körülmények (technikai nehézségek) miatt. Fő munkái zongorakivonatban még nem jelentek meg. De addig is, míg hozzáférkőzhetünk a kottáihoz, eléggé sürgős megállapítani, hogy akik a muzsikában a finomat, az egyénit, az újat kedvelik, nagy érdekességű hangjegypapirosokat várhatnak tőle.”

Bartók azóta már klasszikussá vált, és halhatatlan művei – a Cantana profánától az Allegro barbaróig, a Szabadbantól a Mikrokozmoszig – egyszerre táplálkoznak a népzenei világból és a huszadik század modern, progresszív komolyzenei törekvéseiből. Maga Bartók letisztult szellem volt, gyakran kimért és távolságtartó. Félénk és beteges kisgyermek volt, akit az anyai szeretet óvott, és aki sokszor elmenekült a gyermektársai elől, ám értett művészként aztán állandóan kereső és tökéletességre törekvő alkotóvá vált. Munkássága hatott az irodalomra is. Egyik szegedi koncertjén jelen volt József Attila, akinek Medvetáncát egy Bartók-darab ihlette. Illyés Gyula verset írt a tiszteletére a halála tizedik évfordulóján, Temesi Ferenc szintén Kossuth-díjas író pedig regényt szentelt neki. A Magyar Tudományos Akadémiának 1935-ben levelező, majd halála előtt nem sokkal rendes tagja lett. Munkássága a XX. századi zeneirodalomra is óriási hatást gyakorolt. S bár nevét számos intézmény és közterület őrzi, a legjobb módon úgy ápoljuk az emlékét, ha hallgatjuk műveit, valamint az általa olyannyira csodált, nagyra tartott magyar népzenét.

Borítókép: Bartók Béla és felesége, Pásztory Ditta (Forrás: Wikipédia Commons) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szánthó Miklós
idezojelekmigrációs válság

Csak egy rossz választás…

Szánthó Miklós avatarja

A migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, ahogy tették azt Nyugaton.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.