A réz, a tűzvész és a farkasok városa

Vannak olyan mondatok, olyan olvasmányélmények, amelyek az ember fejébe beakadnak. Valamikor nagyon régen azt olvastam, hogy Røros Norvégia egyik leghidegebb városa, telente nem ritka a mínusz 30 fok alatti legmagasabb nappali hőmérséklet sem. Sokáig csak ezt tudtam az egykori bányavárosról. Aztán megnéztem, megy-e oda vonat? Szinte felkiáltottam örömömben, hogy igen, az ősi fővárosból, Trondheimből közvetlen járat tart oda. Már csak azt kellett eldönteni, nyáron vagy télen essen meg az első randevú. Nekem a téllel amúgy semmi bajom nem lenne, erre csak azt tudnám példaként hozni, hogy Norvégia tényleg leghidegebb régiójában, a lappföldi Karasjokban és Kautekeinóban télen kalandoztam. Mínusz 35 fokban.

Norvégia gyönyörű, Røros is az

Fotó: Lantos Gábor

Norvégia bányavárosa akkor a legszebb, ha süt a nap

Gyönyörű nyári vasárnap volt, amikor reggel a vonat elindult Trondheimből Rørosba. A szerelvény hamar maga mögött hagyta a várost, kezdődhetett a végtelen tájbámulás a vonat ablakából. Akik utaztak már ebben az országban vonattal, tudják, miről beszélek, akik nem, azok menjenek el. A valószínűtlenül zöld domboldalakat szórványosan pettyezték meg a pirosra és sárgára festett faházak. A sínek olykor sebesen vágtató folyók mellett haladtak, a sziklákon megtörő víz fehér hullámokat varázsolt a tájba. Minden olyan volt, mint a mesében. És ez a mese nem ért véget akkor sem, amikor a vonat végre befutott Rørosba. Az első pillanatban lehetett látni, mennyire varázslatos település ez, amely a legszebb arcát akkor mutatja meg, ha süt a nap, s néhány felhő fodrozódik csak az égen. Ez az idilli állapot. Nekünk ez jutott, nem tudok eléggé hálás lenni a sorsnak. Persze senkinek se vegye el a kedvét az utazástól, ha borult az ég vagy szürke az idő. Røros ekkor is gyönyörű, csak éppen másképpen az.

Bájos, rusztikus, szép, megkapő: ez Røros

Lantos Gábor

A város igyekszik a turisták kedvében járni, éppen ezért minden nap indítanak olyan tematikus sétákat, amelyeken a helyi idegenvezető mutatja be a település történetét, meséli el a legérdekesebb sztorikat. Kérdezhetnék, mi az érdekes egy bányavárosban, amely a réznek köszönheti, hogy egyáltalán bekerült a köztudatba? Ha csak egyetlen sztorit, ennek a nemesfémnek a felfedezését mesélik el, máris minden kétségünk eloszlott, s tényleg úgy érezzük, hogy a világ egyik különleges helyére vetett bennünket a sors.