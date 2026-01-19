Történelemóra egy föld alatti óvóhelyen

Holdbéli tájon kanyarog a régió egyetlen nemzetközi főközlekedési útja, az E6-os, amely hamarosan véget ér. Pár perccel múlt el délelőtt tíz óra. 2026. január 2., péntek van. A nap most sem bukkan fel a horizont felett, ez itt a Polar Night néven ismert időszak, amikor reggel nyolckor még vaksötétben járnak az emberek, délután fél kettőkor szintén. A kettő közötti öt és fél órából 180 percnyi az az idő, amikor a szabad ég alatt is lehet olvasni. Lehetne, ha odakint nem mínusz 30 fokra süllyedt volna a levegő hőmérséklete. A mínusz 30 fok pedig nem játék. Ha mélyen beszívod a levegőt, égeti a tüdőd s megfagyasztja az orrszőrödet. Ha leveszed a kesztyűt, egy pillanatig nem érzel semmit, majd éles késként hatol át bőrödön a fájdalom. Ilyen hidegben fémtárgyhoz puszta kézzel nem érdemes hozzáérni, mert a bőrödet lenyúzod, komoly égési sérüléseket okozva magadnak ezzel. Mégis megállok, mert a távolban, valahol délen felbukkanó nap idáig érő, ám alig látható fénye olyan színben vonja be a tájat, amit mindenképp meg kell örökíteni. A jeges úton félrehúzódom, a hülye turisták szokásos módszerével teszem ki a vészvillogót. Kirkenes felé félúton.

Úton Kirkenes felé – a nap nem bukkant fel a horizont felett

Fotó: Lantos Gábor

Kirkenes közelében sem játék a mínusz 30 fok

Mögöttem felbukkan egy másik autó. Lassan, óvatosan húz el mellettem. Majd megáll és tolatni kezd. Pár pillanattal később a vezető egy szál pulóverben száll ki, s felém szalad. Azt kérdezi, minden rendben van-e? Mikor látja, hogy csak egy újabb képvadász küszködik a beállításokkal, megnyugszik, mosolyog. Annyit mond, hogy vigyázzak magamra, a mínusz 30 errefelé nem játék, ő is ezért állt meg. Település és benzinkút se közel, se távol. Ekkor már vacog, vissza is szalad jól fűtött autójába, majd lassan eltűnik a szemem elől. Én pedig azon gondolkodom, mi történne, ha az alattam szépen duruzsoló bérautó éppen most mondana csütörtököt.

E gondolatot gyorsan kergetem el a fejemből, a fotó is elkészült, lassan indulok el kelet felé. Még 100 kilométer áll előttem. Mire Kirkenesbe érek, tizenegy óra is elmúlt, most van a legvilágosabb. Fél egykor indul majd az a vezetett túra, amely a város alatt húzódó, a második világháborúban óvóhelyként használt bunkerbe vezet, addig van másfél órám. Ez éppen arra elég, hogy a norvég kisváros határában fekvő jéghotel felé vegyem az irányt.