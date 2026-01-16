Mads Mikkelsen szerint nem kell a néző szájába rágni a polkorrekt válaszokat 

Túlzás lenne azt állítani, hogy Mads Mikkelsen az anyatejjel szívta magába a színművészetet. A kortárs filmművészet egyik legnagyobb alakja kamionsofőr és ápolónő szülők házasságából született 1965-ben. Élsportoló, tornász szeretett volna lenni, később szakított az álmával, de még ekkor sem a színészet vonzotta. Klasszikus balettet és modern táncot tanult, közel egy évtizeden át hivatásos táncosként dolgozott. Ez a háttér később döntően meghatározta színészi eszköztárát: játékában a testbeszéd, a ritmus és a kimért mozdulatok legalább olyan fontosak, mint a szöveg. A gondosan kimunkált mimika és a riasztóan tomboló ösztönök megjelenítése egyaránt jellemző a művészetére. Otthonosan mozog a minimalista skandináv művészfilmekben, és a James Bond-filmek sem változtatták meg alapvetően a róla kialakult képet. Idén Martin Scorsesével is forgat, az Oscar-díjas rendező pszichothrillerjében (What Happens at Night; Ami éjszaka történik) Leonardo DiCaprio mellett tűnik fel.

Elhúzódó útkeresése miatt úgy tartják, Mikkelsen későn érő típus. Ebben lehet valami, hiszen 1996-ban, harmincegy évesen végzett a dán Színművészeti Akadémián. (DiCaprio ennyi idősen már túl volt öt hollywoodi szuperprodukción). Karrierjének felfelé ívelését intelligensen vette tudomásul: nem élt kicsapongó életet, a táncművészeti iskolában megismert partnerével alapított családot; két gyermeke és két unokája van. Nem kérkedik gazdagságával, gyakran feltűnik Koppenhága belvárosában egy kerékpár nyergében, a gázsija nagy részéből jótékonykodik. Igaz, a spanyol Mallorcán vásárolt háza utal arra, van mit a tejbe aprítania.