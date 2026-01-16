Mads Mikkelsen szerint nem kell a néző szájába rágni a polkorrekt válaszokat 

Mads MikkelsenHannibalfilmművészetpolkorrektHannibal Lecter

Ígéretes tornászból táncos, majd színész lett. Hat nyelven beszél, általában kerékpárral jár. Ő Mads Mikkelsen, a hatvanéves dán színész, aki a nagy költségvetésű hollywoodi produkciókban és az európai művészfilmekben is feltalálja magát, miközben semmit nem veszít az önazonosságából. Idén Martin Scorsesével és Leonardo DiCaprióval forgat pszichothrillert. Hannibal után ezt is kirázza a kisujjából.

Sz.László András
2026. 01. 16. 5:12
17 December 2025, Berlin: Mads Mikkelsen, actor, attends the Berlin premiere of the film "Therapy for Vikings" at the Delphi Filmpalast. Photo: Christoph Soeder/dpa (Photo by Christoph Soeder / dpa Picture-Alliance via AFP) Lugas 0117
Fotó: CHRISTOPH SOEDER/AFP Forrás: DPA
Túlzás lenne azt állítani, hogy Mads Mikkelsen az anyatejjel szívta magába a színművészetet. A kortárs filmművészet egyik legnagyobb alakja kamionsofőr és ápolónő szülők házasságából született 1965-ben. Élsportoló, tornász szeretett volna lenni, később szakított az álmával, de még ekkor sem a színészet vonzotta. Klasszikus balettet és modern táncot tanult, közel egy évtizeden át hivatásos táncosként dolgozott. Ez a háttér később döntően meghatározta színészi eszköztárát: játékában a testbeszéd, a ritmus és a kimért mozdulatok legalább olyan fontosak, mint a szöveg. A gondosan kimunkált mimika és a riasztóan tomboló ösztönök megjelenítése egyaránt jellemző a művészetére. Otthonosan mozog a minimalista skandináv művészfilmekben, és a James Bond-filmek sem változtatták meg alapvetően a róla kialakult képet. Idén Martin Scorsesével is forgat, az Oscar-díjas rendező pszichothrillerjében (What Happens at Night; Ami éjszaka történik) Leonardo DiCaprio mellett tűnik fel.

Elhúzódó útkeresése miatt úgy tartják, Mikkelsen későn érő típus. Ebben lehet valami, hiszen 1996-ban, harmincegy évesen végzett a dán Színművészeti Akadémián. (DiCaprio ennyi idősen már túl volt öt hollywoodi szuperprodukción). Karrierjének felfelé ívelését intelligensen vette tudomásul: nem élt kicsapongó életet, a táncművészeti iskolában megismert partnerével alapított családot; két gyermeke és két unokája van. Nem kérkedik gazdagságával, gyakran feltűnik Koppenhága belvárosában egy kerékpár nyergében, a gázsija nagy részéből jótékonykodik. Igaz, a spanyol Mallorcán vásárolt háza utal arra, van mit a tejbe aprítania. 

A hatvanéves dán színész szerény, visszahúzódó csapatjátékos, nem csupán magának vindikálja a sikert. Azon ritka művészek egyike, akik rendszeresen megemlítik az ügynökük nevét. Az ő esetében az illetőt Ulrich Möller-Jörgensennek hívják, aki többek között arról nevezetes, hogy sikerrel tesz lakatot az ügyfele szájára.

Mikkelsen ugyanis feltűnően kívül marad a kortárs kulturális vitákban. Nem foglal állást identitáspolitikai kérdésekben, és sokakkal ellentétben nem használja politikai aktivizmusra a hírnevét. Mikkelsen többször hangsúlyozta, hogy a filmnek nem feladata a nézők szájába rágni a politikailag korrekt válaszokat. A jó film kérdéseket vet fel.

HANNIBAL -- "Contorno" Episode 305 -- Pictured: (l-r) Fortunato Cerlino as Inspector Pazzi, Mads Mikkelsen as Hannibal Lecter -- (Photo by: Sophie Giraud/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images) Lugas 0117
Mads Mikkelsen a Hannibál című sorozat egy epizódjában. Fotó: NBC /  Getty Images

Kérdések márpedig voltak. A Mikkelsen művészi eszköztárára jellemző elegancia, a ki nem mondott, de eljátszott mondatok, gondolatok feszültsége különösen az erkölcsi kérdéseket feszegető skandináv mozikban hat elementáris erővel. A Hogy szeretsz? című filmben Mikkelsen egy családos orvost alakít, aki beleszeret a balesetben lebénult vőlegénye mellett kitartó nőbe. Lelki támaszt nyújt neki, de közben őrlődik a családja és a gondoskodásra vágyó menyasszony között. A Még egy kört mindenkinek vígjáték főhőse egy kiégéssel küszködő ötvenes történelemtanár, aki tudományos alapon iszik, hogy oldja szorongását. A kezdeti sikerek, a házasság megmentése és a biztató szakmai visszaigazolások után felvetődik a kérdés: vajon tudatmódosító nélkül is ura-e az ember az életének? A 2012-ben bemutatott A vadászatban Mikkelsen egy közösség által meghurcolt pedagógust játszik, akinek tragédiája abból fakad, hogy a modern társadalom ítélkezési mechanizmusai gyorsabbak az igazság feltárásánál. A Cannes-i Filmfesztivál legjobb férfi alakítása azóta is hivatkozási pont, amikor egy-egy népszerű filmben kollektív hisztériáról esik szó. A szexuális zaklatással megvádolt pedagógus megformálása Mikkelsen szakmai csúcsteljesítménye.

Persze ez sem magától értetődő. Ugyanis Mikkelsen a kommersz műfajban, például egy James Bond-filmben (Casino Royale) is otthonosan mozog. Le Chiffre karaktere már-már a skandináv művészfilmekben látott szerepmegformálást idézi: gondolkodó, perverz és agresszív. Zavarba ejtően összetett maffiózójellem néz ránk a filmvászonról. Vétek lenne kihagyni a sorból a népszerűségét befolyásoló, 2013–15 között 39 részben futó Hannibal című televíziós sorozatot. Mikkelsen Hannibal Lecterje egyszerre intellektuális, ijesztő és vonzó, semmiképpen sem klasszikus horrorfigura. A sokszínű és elgondolkodtató karakterábrázolása elütött az addigi Hannibaloktól.

Mikkelsennek néha nekiszegezik a kérdést: érez-e felelősséget azért, amiért gyakran kisiklott életű figurákat mutat meg a közönségnek. Ő mindig felmondja a sablonválaszt: soha nem zárkózott el attól, hogy erkölcsileg kifogásolható, nehezen értelmezhető karaktereket játsszon. A szerepek megformálását kihívásnak tekinti, ami jó hatással van a művészi ambícióira. A vadászatban alakított kiközösített, szexuális zaklatással vádolt pedagógus kapcsán felvetődött kérdéseket intelligensen elterelte. 

Az igazsággal szembesülni nem mindig kényelmes, de attól még nem szabad lesöpörni a kérdést az asztalról

– fogalmazott. 

Széles női rajongótábora soha nem várta el a dán színésztől, hogy idomuljon a woke-mozgalomhoz, vagy harsányan hallassa a hangját közéleti kérdésekben. Tulajdonképpen nincsen rászorulva arra, hogy megszólaljon. Sármja önmagáért beszél. A People amerikai bulvármagazin szerint Mikkelsen annak köszönheti vonzerejét a tengerentúli nők körében, hogy nem klasszikus alfahím alkat, aki a tökéletes testével hódít, hanem intellektuális hajlam, visszafogottság és szelíd humor jellemzi. Mikkelsen maga a rejtély, a mélyrétegű izgalom, amit ki kell bogozni, meg kell ismerni. Scorsese pszichothrillerje után tovább is bővül a dán színész rajongótábora Amerikában. A középkorú európai nőket már régen levette a lábáról.

Borítókép: Mads Mikkelsen (Fotó: Christoph Soeder/dpa)  

