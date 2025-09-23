Már tudják, mi a hétvége, de így is kissé lapos A nagy finálé 

Tizenöt évvel ezelőtt, a Downton Abbey premierjekor Angliában felbolydult a filmes és a divatvilág. A kritikusok ódákat zengtek a sorozat látványtervezéséről és valódi jelmezeiről, amelyek rácáfoltak a tévés költségvetésre. E sorok írójának egyetemistaként testközelből volt lehetősége megismerni, hogyan építenek a britek kultuszt egy sorozat köré. Mi tagadás, az első három évadban a brit arisztokráciáról és hűséges szolgálóikról szóló, számos szálon futó történet valóban meg is érdemelte a rajongást. Az író és producer Fellowes nyilatkozta is, hogy eredetileg ennyire tervezte a sorozatot, ám a sikere nyomán mégis lett folytatás. Ez a minőségen is meglátszott: a negyedik és ötödik évad kritikán alulira sikerült, de a zárórészek megint hozták az elvárt szintet. (Kivéve, hogy az utolsó epizódban – a búcsú jegyében – kínos, Szomszédok-szerű bölcsességekkel beszélgettek a szereplők.)
A látvány kidolgozottsága azonban az egész tévés pályafutás alatt sokszor feledtette a szappanoperás buktatókat, a valóban kiváló korrajz miatt pedig a Downton Abbey hat éven keresztül uralta a brit sorozatgyártást és divatvilágot. Nem csoda, hogy nem amerikai sorozat esetében példátlanul sok Golden Globe-ot és Emmy-díjat nyert. Az első évadok során a Downton-láznak köszönhetően az utcákon a dédmama szekrényéből előtúrt sálak és a tízes éveket idéző kiegészítőkben szaladgáltak, amikor pedig a sorozat eljutott a húszas évekig, az Instagramon kitört a Gatsby-láz.
Mivel ma Hollywood gyakorlatilag előzményfilmekből, folytatásokból és újraértelmezésekből áll, 2019-ben a Crawley család a mozivásznakat is meghódította, majd három évvel ezelőtt jött a második filmes rész. Most a harmadikkal talán végleg elköszönünk a Crawleyktól, mivel Fellowes nem akarja leforgatni a II. világháborút. (Igaz, annak kitöréséig a történet szerint még van nyolc év, tehát ki tudja..?)
A rajongók és a kritikusok jó része azt mondja: hál’ Istennek! Ugyanis a Downton Abbey: A nagy finálé élő bizonyítéka annak, hogy minden jónak vége szakad egyszer. A nagy finálé története a leggyengébb a három mozi közül, azontúl, hogy a harmadik film sem tudta kinőni a kis képernyőről nagy vászonra került darabok gyermekbetegségeit. 1930-ban járunk, egy évvel az özvegy grófné (Maggie Smith) halála után. Ez rögtön rányomja a bélyegét a történetre, mivel a szereplőgárda legemlékezetesebb figurája épp ő volt, akinek egysorosai popkulturális intézménnyé váltak. A forgatókönyv többször próbálja megidézni, a gróf (Hugh Bonneville) rendre emlékszik is, hogy a kedves mama hasonló helyzetben mit mondott, ám ez többnyire rendkívül erőltetnek hangzik. Például a talán legklasszikusabb sor, amikor az özvegy grófné kerekre vált szemekkel kérdezi: „Mi az a hétvége?” Most unokája és Downton Abbey új úrnője, Lady Mary (Michelle Dockery) a legnagyobb természetességgel beszél a hétvégi programról, mire a gróf kontráz: vajon a szegény mama mit gondolna erről?