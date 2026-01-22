Megőrzi titkait a jégvilág

„A Danger-szigetek egészen a közelmúltig nem úgy voltak ismertek, mint a pingvinek fontos élőhelyei” – kommentálta a rendkívüli felfedezés hírét Heather Lynch, a Stony Brook Egyetem ökológia és evolúció tanszékének docense. Ezek a szuperkolóniák évtizedek óta észrevétlenek maradtak – jegyzi meg a kutató –, részben a szigetek távoli fekvése, részben pedig a körülöttük lévő hírhedten veszélyes déli-óceáni vizek miatt. Ezen a vidéken még a déli félteke nyári időszakában is vastag tengeri jég borítja a közeli óceánt, ami rendkívül megnehezíti a szigetek megközelítését. E teljesen elhagyatott és élettelennek vélt területen azonban 2014-ben Lynch és kollégája, Mathew Schwaller, a NASA szakértője árulkodó guanófoltokat fedezett fel a NASA műholdfelvételeinek segítségével.

Adélie-pingvin fiókáival. Fotó: AFP/MICHAEL NOLAN

Ezek a nyomok pedig nagyszámú pingvin jelenlétére utaltak a mindaddig lakatlannak gondolt szigetcsoporton. Hogy felderítsék, mi a valós helyzet, Heather Lynch a Woods Hole Oceanográfiai Intézet tengerimadár-ökológusával, Stephanie Jenouvrier-vel, továbbá Mike Politóval és Tom Harttal, az Oxfordi Egyetem kutatójával együtt expedíciót szervezett a szigetekre azzal a céllal, hogy felmérjék, mekkora pingvinkolónia élhet ezen a kietlen és mindentől távoli területen.

Amikor a kutatók 2015 decemberében kalandos körülmények között megérkeztek a Danger-szigetekre, legnagyobb meglepetésükre több százezer fészkelő madárra leltek ebben a zord és sziklás jégvilágban.

Az állomány felméréséhez a tudósok egy kereskedelmi forgalomban kapható, de módosított quadcopter drónt is felhasználtak, hogy a levegőből átfogó panorámafelvételeket készítsenek az egész szigetről.

A drón alkalmazása kulcsfontosságúnak bizonyult az állomány egyedszámának pontos felmérésében – mondja Michael Polito, a Louisiana Állami Egyetem szaktudósa és a Woods Hole Oceanográfiai Intézet vendégkutatója. A Danger-szigeteken élő kolónia felfedezése nemcsak a pingvinpopuláció dinamikájába, hanem a hőmérséklet-változásnak a tengeri jégrégió ökológiájára gyakorolt és kevéssé ismert hatásaiba is betekintést nyújthat. Noha az északi sarkvidékkel szemben – ahol már drámai szintű a jégolvadás – az Antarktiszon egyelőre még csak a partvidéket érinti a tengeri jég visszahúzódása, de ennek a folyamatnak máris fenyegetőek az ökológiai hatásai. A biológusok szerint erre volt visszavezethető az Adélie-pingvinek rendkívül gyors és aggasztó állománycsökkenése is az antarktiszi partvidéken, ám a Danger-szigeteken történt közelmúltbeli felfedezés árnyalja ezt a képet. A nagy és egyelőre még megválaszolatlan kérdés, hogy egyes veszélyeztetett fajok képesek-e a rapid módon változó környezeti feltételekhez való olyan szintű gyors alkalmazkodásra, ami lehetőséget biztosíthat számukra a túlélésre és a populációik fennmaradására is. A Danger-szigeteken tapasztaltak a legnagyobb valószínűséggel új megvilágításba helyezhetik ezt a kérdést.