Pénzért és bosszúból

A napi híradásoknak, köztük a szenzációkereső bulvárhíreknek évszázadok óta állandó témái a gyilkossági ügyek, különösen akkor, ha a földerítés nehézkesen halad, vagy ha akár az áldozat, akár az elkövető személye ismert, érdekes vagy titokzatos. Gyilkosokról és sorozatgyilkosokról hallva a legtöbbünknek férfiak jutnak eszébe, holott – mint Magyari Hajnalka Sorozatgyilkos nők című könyvéből kiderül – nők is akadtak köztük szép számmal. Noha az emberölésekkel, a nyomozásokkal és a büntetőeljárásokkal a kriminalisztika és a jogtörténet egyaránt foglalkozik, Magyari Hajnalka történész művében gazdaság-, társadalom- és nőtörténeti dimenzióból közelít a női sorozatgyilkosokhoz.

A könyv első két egységében a sorozatgyilkosokról, s kifejezetten a női sorozatgyilkosokról való fontosabb pszichológiai, szociológiai és kriminológiai tudnivalókat foglalja össze. Ezt követően pedig számos női sorozatgyilkos históriáját ismerhetjük meg a XIX. század elejétől a XX. század derekáig, Németországtól az Egyesült Államokon és a Bánságon keresztül a dél-alföldi tanyavilágig. Ez utóbbi régió volt a színtere a Szeged környéki Átokháza (a mai Ásotthalom térségéhez tartozó) tanyavilágában „tevékenykedő” sorozatgyilkos, Pipás Pista (1882–1940) – férjezett nevén Rieger Pálné, született Fődi Viktória – életének. Traumatizált és szomorú gyermekkor volt az övé, agresszív és alkoholista apja gyakran verte, fogyatékos fiútestvére miatt és helyett pedig férfiszerepre (a mezőgazdasági és a ház körüli munkálatok tekintetében) kényszerítette, később cselédsorba került egy gazdához, aki szexuálisan bántalmazta. Több törvénytelen gyermeke is született, de a házasságából is volt utódja. Egy idő után, már a két háború között azonban férfiruhát kezdett viselni, férfi módon kezdett élni, nőknek udvarolt, női szeretőket tartott (bizonyos források szerint még menyasszonya is volt), akik őszintén megdöbbentek, amikor azt tapasztalták, hogy udvarlójuk valójában nő, és – ahogy egyikük fogalmazott – „nincs neki pikulája”. Szerény ellenszolgáltatásért cserébe (élelmiszer, szállás) öngyilkosságnak álcázva végzett áldozataival. Végül lebukott, halálra ítélték, amit aztán életfogytiglanra módosítottak. A börtönben halt meg.