„Többé nem akarok kiabálni, a részletek felé fordultam” – vallja Papageorgiu Andrea + videó

– Festőművészként mennyit számít, hogy édesapja görög származású és grafikusművész is? Összefügg-e ez azzal, ahogyan ön a világhoz és a művészethez kapcsolódik?

– Igen, biztosan összefügg. A görögségemhez sokáig nem tudtam teljesen kapcsolódni, mert gyerekkoromban nem tanultam meg görögül. Most értem el az életemnek abba a szakaszába, hogy az intenzív tanulást be tudom iktatni, és tanulok görögül. Azt érzem, hogy ezáltal egyre közelebb kerülök a gyökereimhez. Budapesten születtem, magyar az anyanyelvem, kötődöm a városhoz és nem is tudom elképzelni, hogy máshol éljek. Lehet, hogy ebben szerepe van a görög őseimnek is: ők menekültek voltak, ott kellett hagyniuk mindent Görögországban. Ez a leszármazottaikra is hat, mintha mi még inkább ragaszkodnánk ahhoz, amink van. Szeretnénk gyökeret verni, nem otthontalanul vándorolni a világban.

– Mindez a festészetében is megjelenik?

– Biztosan, de van benne sok tudatalatti is. Nagyon intenzív színekkel festek, és ebben szerintem a származásomnak is szerepe lehet. Azt a fény által megjelenő színintenzitást, ami Görögországra jellemző, már akkor is festettem, amikor még nem is láttam. Valahogy bennem volt.

– Pályája kezdetén erős indulatok, felfokozott érzelmek és intenzív színvilág jellemezték a festészetét. Milyen belső állapotok hívták életre ezeket a monumentális, expresszív képeket?

– A színvilág ösztönös volt, az intenzitás pedig tudatos, mert nagyon vágytam arra, hogy olyan képeket fessek, amik megragadják a nézőt. Ugyanezzel a hatalmas energiával ragadtam meg én is a látványt: az ábrázolt fák, tájak, alakok belefeszültek a képmezőkbe, nagy gesztusokat tettek, minden dőlt, hajlott. Ehhez jöttek az erőteljes kontrasztok és az intenzív színek, és ez a vágyat fejezte ki, hogy valami olyasmit hozzak létre, ami kiragad a hétköznapi valóságból, és sokkal intenzívebb megélést közvetít.

– Korai munkáin gyakran hagyományos témák szokatlan megközelítésével találkozhatunk. Tudatos volt ez a tradícióhoz való „vagány” viszonyulás?

– Igen. Amikor kamaszkoromban arra kezdtem vágyni, hogy művész legyek, az első saját művészeti albumom a posztimpresszionistákról szólt. Valahogy ott találtam meg a kapcsolódást, és arra vágytam, hogy olyan képeket festhessek, mint ők. A legnagyobb hatást Van Gogh művészete tette rám, és ez érződik is a korai képeimen.