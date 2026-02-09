A tragédiák földjén elevenen égették el a boszorkányokat

December végén Vadsö és Vardö nem mindig a legbarátságosabb arcát mutatja. Az időjárás itt tényleg nagy úr és mindenekfelett áll. A két városban élő emberek jól tudják, van, amikor nem lehet viccelni. Nekünk azonban nagy szerencsénk volt. Ha egy nappal később érkezünk, belefutunk abba a rendkívüli hidegbetörésbe, amely 2026 első napján érte a vidéket. Egy nappal korábban, 2025. december 31-én még csak mínusz 22 fokban sétáltunk Vadsőben a városka legnagyobb nevezetessége, az épségben megmaradt léghajókikötő torony felé. A kocsit a parkolóban hagyva negyedórás séta után jutottunk el a toronyhoz, amely a szürkéskék ég felé nyújtózva állt a szélben. Az ám a szél: mínusz 20 fok alatt a legkisebb légmozgásnak is nagy jelentősége van, mert szinte elviselhetetlenné teszi a hideget. Nem állítom, hogy ez a séta életem legnagyobb élménye volt, de ha már eljutottunk Vadsőbe, nem hagyhattuk ki a torony megtekintését.

Vadsö és az épségben megmaradt léghajókikötő torony. Fotó: Lantos Gábor

Vadsö: a toronytól indult el az Italia tragikus utazása

Az 1920-as évek végén (1926-ban és 1928-ban) Vadsö a világ figyelmének a középpontjába került. Ehhez az kellett, hogy a Norge (ez volt Amundsen léghajója) és az Italia (ez meg Nobile masinája) kikötött itt. A történetet kezdjük Amundsennel. Ő egy sikertelen próbálkozás után 1926-ban léghajóval akart az Északi-sarkra repülni. A Norge nevű léghajót Olaszországban vásárolták meg, egy amerikai cég segítségével. A hajót Umberto Nobile tervezte és irányította, Amundsen csak utasként és persze felfedezőként szállt a hajóra.

1926. május 6-án kötött ki a Norge Vadsőben, ott, ahol mi is álltunk.

Innen repült tovább előbb a Spitzbergákra, majd az Északi-sarkon keresztül Alaszkába. Az expedíció sikeres volt.

Két évvel később, 1928-ban a torony ismét fontos feladatot látott el. Ekkor Umberto Nobile Itália nevű léghajóján vette célba az Északi-sarkot. Ám ez a felfedező út tragédiába torkollott, miután az Itália lezuhant. Ekkor Roald Amundsen sietett a segítségükre, de a keresés közben eltűnt. Így ért véget a világ egyik leghíresebb sarkkutatójának élete, miközben Noblie túlélte a zuhanást, megúszta lábtöréssel. Nobile a katasztrófa után még nagyon sokáig, 1978-ig élt. Az 1928-as tragédia után hazájában meghurcolták. Benito Mussolini komoly katonai vizsgálóbizottságot hívott össze, amely megállapította, hogy Nobile saját legénységét hátrahagyva jött el a baleset helyszínéről. Az ítélet szerint megfosztották tábornoki rangjától, majd kirúgták az olasz hadseregből. 1969-ben írta meg azt a könyvet, amely a Világjárók sorozatban 1982-ben Magyarországon is megjelent.