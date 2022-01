Szent Gellért, a Góliát

A budapesti Szent Gellért-szobor felavatása évében, 1904-ben adták ki ezt a különleges képeslapot. De hogy miben is olyan különleges a témája mellett? Ez a mesterien színezett és tűéles lap átmenetet képez ugyanis a többosztatú, kihajtható panorámaképeslapok és a hajtatlan óriáslapok, más néven góliátlapok között. Ez utóbbiak méretaránya a klasszikus formájú lapok duplájának számít. A mi kiadásunk is tulajdonképpen egy góliátképeslap forma, ám összehajtható, mint egy régi panorámalap. Igazi kuriózum.

Taussig Arthur képeslapkiadó reklámlapja. Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye

Kettőbe hajtható lapunkat Taussig Arthur adta ki, aki több ilyen típusú példányt is kibocsájtott műhelyéből a múlt század elején. Személyét illetően deltiológiai, vagyis képeslaptudományi érdekesség, hogy saját maga is szerepelt egy általa kiadott lapon, amin ez a reklámszöveg szerepelt: „Nem az ár teszi a minőséget, hanem a minőség szabja meg az árat. Specialista kézszinezett és fénynyomatu képes levelező lapok készitésében. Taussig Arthur Budapest V, Ügynök utcza 7.” Tehát a jó bornak már akkoriban is kellett a „czégér”, hiába készített valaki olyan minőségi lapokat, mint az itt látható példány.

Visszatérve képes levelezőlapunk tematikájára, igen festői módon örökítette meg rajta a fotográfus a Szent Gellért szoborcsoportot. A kompozíció mellett ugyanis kivehető több régi tabáni épület is, a háttérben pedig látható a budavári királyi palota épülettömbje, még jóval a második világháborús rombolás és az azt követő átépítés előtt.

Az Időutazás a magyar múltba 59. része egy ritka havas felvétellel röpít minket Erdély legszebb falvába, Torockóra.

A sorozat további epizódjait ITT tekinthetik meg.

Borítókép: „Budapest. Szent Gellért szobor – Gerhardus Monument.” 1904-ben kiadott óriásképeslap. (Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye)