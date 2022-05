Egy ősi törzs megdöbbentő történetét és a bolygó egyedülálló helyszíneit is bemutatták a természetvédelmi fesztivál filmszemléjén

Alapvetően szeretve gyűlölöm a természetfilmeket

– mondta el a fesztivál igazgatója, Krakkó Ákos a VIII. Nemzetközi Természet - és Környezetvédelmi Fesztivál természetfilm szemléjének díjkiosztó gáláján, amelyet szombaton a Gödöllői Kastélyban tartottak meg. A fesztivált szervező Kék Bolygó Alapítvány munkatársa szerint a természetfilmek speciális kategóriát képviselnek a művészeti ágakon belül, mivel

egyszerre tudják szépen és egészen húsba markolóan bemutatni a világ nagyszerűségét, de egyúttal őszintén, manírmentesen, udvarisakodás nélkül világítanak rá azokra a hibákra is, amit az emberek elkövetnek a természettel, élőlényekkel való együttélés során.

A filmek válogatása és értékelése folyamán azonban nem csak az volt fontos szempont, hogy ez a kettősség milyen módon jelenik meg a felvételeken, hanem kiemelt szerepet játszott az is, hogy az alkotók mekkora hangsúlyt helyeztek a megoldások bemutatására, arra, hogy rávilágítsanak, mit is tudunk tenni a bolygó jövőjéért.

A filmekben szereplő emberek és kezdeményezések egyfajta példát állíthatnak elénk

– mondta el Krakkó Ákos.

A fesztiválon két szemle alkotásait is bemutatták és díjazták, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmszemle és a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemle videóit és animációit is értékelték, valamint a „jövő természetfotósa” diákfotó pályázat első három helyezettjét is bejelentették – tájékoztat cikkében a Rakéta.hu.

A fotópályázatot csoportos kategóriában a 16 éves Kártyás Gergő nyerte meg, aki már öt éve foglalkozik természetfotózással, az egyéni kategóriában Bacsik Máté vihette el az elsőnek járó díjat. A gyerekzsűri különdíját Farkas Boglárka kapta.

A Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemlének első helyezettjei a romániai környezetet bemutató Vad Románia (România Sălbatică) című film készítői, Dan Dinu és Cosmin Dumitrache lettek, akik tíz év munkája során, sokezer kilométert beutazva készítették el az ország ritkán látott tájainak mindennapos életéről szóló képsorokat.

A rövidfilmek között két első helyezettet is hirdettek: Drexler Szilárd és Kocsis Tibor alkotása, az Ezeréves Vadvízország és a Kriska György és Kriska Ferenc által forgatott A dunavirág rejtélyei című film is megkapta a díjat. Idén először azok az amatőrfilmek is külön kategóriában indulhattak a versenyen, amelyeket akár mobiltelefonnal is lehetett rögzíteni – a Third Eye nyertese Gothárd Ferenc Alpár lett, aki a Tavasz a siketfajdoknál című filmjét Székelyföld legmagasabb hegycsúcsán, a Madarasi-Hargitán forgatta le.