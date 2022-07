Tusnádfürdői forrásszentélyek

A Székelyföld különösen gazdag borvízben. Itt található a mai Románia ásványvízkészletének java, mintegy kétezer forrás. Tusnádfürdőn is sok borvízforrással találkozhatunk, ezek közül az egyik jelentősebb a Rezső nevet viselte, amelyet ma Szent Ilona forrásként ismernek. 1905 körül kiadott lapunkon jól látható, hogy milyen míves filegóriát állítottak akkoriban föléje (a Mikes forrást is egy ilyen kis szentély vigyázta), s milyen délceg kandeláber világította be esténként a környéket az Apor-bástya alatt.

A régi fürdőszentély hűlt helye. GPS: 46.145466, 25.860156.

Ma már csak a hűlt helyét találni a szépséges kis építménynek, de vigasztaljon az, hogy régi képeslapunk abban a korban született, amikor a román fejedelemségekbe még mi exportáltuk a tusnádi borvizet. A történelem kereke pedig forog, és csak forog tovább.

Az Időutazás a magyar múltba 108. részében a régi Félixfürdőre látogatunk ki.

A sorozat további epizódjait ITT tekinthetik meg.

Borítókép: „Tusnád fürdő. Rezső forrás.” 1910 körüli kiadás, háttérben az Apor-bástyával a hegytetőn. (Fotó: Balázs D. Attila gyűjteménye)