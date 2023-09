Vérrögök okozhatják az agyködként emlegetett jelenséget

A hosszú Covid-szindróma betegségről akkor beszélhetünk, ha a fertőzés által előidézett tünetek 12 hét után is fennállnak a páciensnél. A tünetegyüttes elsősorban azoknál jelentkezik, akik valamilyen alapbetegséggel (daganatos, hematológiai, illetve az immunrendszer károsodásával járó betegséggel) estek át a Covidon, és többnyire intenzív ellátást kaptak. A vírusfertőzés az ő esetükben gyakorta elhúzódik, újra és újra felbukkanhatnak komoly tünetek is.

A koronavírus-fertőzés hosszú távú neurológiai tüneteként a szaglás és/vagy az ízérzés elvesztését, megváltozását, látás- és hallásproblémákat szoktak említeni. Fejfájást szinte minden beteg megtapasztal, mint ahogy sokan beszélnek alvászavarról, szédülékenységről és agyködről. Az agyködös betegek gyakran arra panaszkodnak, hogy gondolkodásuk nem tiszta, feledékenyek, nehezen tudnak koncentrálni és nehezen találják a megfelelő szavakat.

A koronavírus fertőzöttek agyában akár évekkel a betegséget követően is kimutatható a kognitív károsodás – állítja egy idén nyáron közzétett kutatás. A Kings College London szakemberei azt találták, hogy az agyi deficit a betegség súlyosságával együtt nő, tehát akinek légzéstámogatásra vagy gépi lélegeztetésre is szüksége volt, annál tapasztalták a legnagyobb agyi eltérést – közölte az IFL Science. Egyesek olyan mértékű kognitív károsodás jeleit mutatták, ami tízévnyi öregedésnek felelt meg.

A Nature Medicine-ben a napokban publikáló kutatók a fibrinogén fehérje és a D-dimer fehérje magasabb szintjét állapították meg a kórházi betegeknél. A tanulmány egyik szerzője, Max Taquet szerint a fibrinogén és a D-dimer egyaránt szerepet játszik a véralvadásban, így az eredmények alátámasztják azt a hipotézist, hogy a vérrögök a Covid utáni kognitív problémák okai.

A magas D-dimer szint arra utal, hogy a vér fokozottabban alvad valahol a szervezetben, például vérrögösödés miatt. A magas D-dimer szintűek fáradtságra és légszomjra panaszkodtak.

A most megjelent tanulmány szerint a hosszú Covidban szenvedő betegek 16 százalékánál legalább hat hónapig gondot okoz a gondolkodás, a koncentráció és az emlékezés, ráadásul ez a zavar enyhébb lefolyású fertőzéseknél is kialakulhat. Egyes tünetek akár évekig is megmaradhatnak. Az oxfordi és a leicesteri egyetem kutatócsoportja azonban hangsúlyozza, hogy eredményeik csak a kórházba került betegekre vonatkoznak. További kutatásra van szükség, mielőtt bármilyen lehetséges kezelést javasolhatnak vagy tesztelhetnek. Paul Harrison, az Oxfordi Egyetem kutatója szerint a lehetséges mechanizmusok azonosítása kulcsfontosságú lépés volt a Covid utáni agyköd megértésében. De még mindig több különböző oka lehet a hosszú Covidnak.