Így lesz tökéletes a gombapörkölt szaftja, próbálja ki!

A gomba nagyon sokoldalú alapanyag, sokféle étel készülhet belőle. A legtöbb fejtörést mégis a gombapörkölt okozza, főleg, ha a szaft nem sűrűsödik be. Eláruljuk, hogyan kell tökéletes gombapörköltet készíteni - olvasható a Mindmegette cikkében.

A gombapörkölt sokak kedvence, mégis meglepően gyakran csalódást okoz: híg, leveses lesz, és messze áll attól a sűrű, szaftos pörkölttől, amit elképzeltünk. Pedig a hiba nem a gombában rejlik, hanem a készítés módjában. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, hogy a gombapörkölt valóban testes, ízgazdag és pörkölt jellegű legyen.

Már az elején elronthatjuk!

Érdemes megértenünk, hogyan működik a gomba, az ugyanis egészen másképp viselkedik, mint a hús. Először is rendkívül magas a a víztartalma, amit hő hatására egykettőre ki is enged.