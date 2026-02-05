Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Így lesz tökéletes a gombapörkölt szaftja, próbálja ki!

A gomba nagyon sokoldalú alapanyag, sokféle étel készülhet belőle.

2026. 02. 05.
A gomba nagyon sokoldalú alapanyag, sokféle étel készülhet belőle. A legtöbb fejtörést mégis a gombapörkölt okozza, főleg, ha a szaft nem sűrűsödik be. Eláruljuk, hogyan kell tökéletes gombapörköltet készíteni - olvasható a Mindmegette cikkében.

A gombapörkölt sokak kedvence, mégis meglepően gyakran csalódást okoz: híg, leveses lesz, és messze áll attól a sűrű, szaftos pörkölttől, amit elképzeltünk. Pedig a hiba nem a gombában rejlik, hanem a készítés módjában. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, hogy a gombapörkölt valóban testes, ízgazdag és pörkölt jellegű legyen.

Már az elején elronthatjuk!

Érdemes megértenünk, hogyan működik a gomba, az ugyanis egészen másképp viselkedik, mint a hús. Először is rendkívül magas a a víztartalma, amit hő hatására egykettőre ki is enged. 

Így, ha alacsony lángon, gombával teli edényben kezdjük el a főzést, a gombának esélye sincs pirulni. Levet fog ereszteni, és máris kialakul az a reménytelenül híg állag, amit később nehéz helyrehozni. Ugyanez történik akkor is, ha túl korán sózzuk meg, vagy fedő alatt főzzük, mert ilyenkor a nedvesség bent marad, nem tud elpárologni.

A jó gombapörkölt alapja 

Az alapot a hagyma pirításával kezdjük, ez adja majd azt a testes, szaftos alapot, amire építhetünk. A lepirult hagymára kerül a pirospaprika. Fontos, hogy ne sajnáljuk a pörkölttől, ez is segíti a testesítést. Ahogy a zsiradékkal se érdemes spórolni – ne tocsogjon ugyan a zsírban a pörkölt, de nem is kell késheggyel mérni, mert a megfelelő mennyiségű zsír nem elnehezíti, hanem kerekebbé, selymesebbé teszi az ételt.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)

 

 

