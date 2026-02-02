Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Új kutatás segíthet a Crohn-betegeken

Így csökkenthető a bélgyulladás.

Új kutatások szerint egy speciális, alacsony kalóriatartalmú étrend enyhítheti a Crohn-betegség tüneteit – olvasható a Mindmegette cikkében. De vajon kinek érdemes kipróbálnia, és mire kell figyelni a böjtutánzó diéta közben?

A Crohn-betegség sokak életét befolyásolja: a hasfájás, hasmenés, kimerültség és fogyás gyakori velejárói a gyulladásos bélbetegségeknek. Mivel a betegség nem gyógyítható véglegesen, sokan keresnek olyan életmódbeli megoldásokat, amelyek enyhítik a panaszokat – ilyen lehet a böjtutánzó diéta is.

Mi is az a böjtutánzó diéta (fasting-mimicking)?

A böjtutánzó diéta lényege, hogy rövid ideig tartó, alacsony kalóriabevitellel járó időszakokat iktatunk be az étrendbe – anélkül, hogy teljesen koplalnánk. A legfrissebb amerikai kutatásban a résztvevők havonta öt egymást követő napon át napi 700–1100 kalóriát fogyasztottak, majd a hónap többi részében a megszokott étrendjük szerint étkeztek. Ezt három egymást követő hónapig tartották. 

Az eredmények meglepően biztatók voltak: a böjtutánzó csoport kétharmadánál javultak a tünetek, és biológiai jelekben is pozitív változásokat mutattak – például csökkent a bélgyulladás mértékére utaló calprotectin szintje a székletben.

Miben segíthet ez az étrend?

A böjtutánzó diéta nem csupán a tüneteket enyhítheti, hanem csökkentheti a szervezetben zajló gyulladásokat is – ezt több kutatás is megerősítette. A Crohn-betegeknél gyakori a krónikus gyulladás, ezért minden olyan étrendi megközelítés, amely gyulladáscsökkentő hatású lehet, különösen értékes.

Ráadásul ez a diéta növényi alapú ételekre épül, ami további előny: rostban gazdag, könnyen emészthető és támogathatja a bélflóra egyensúlyát is – a mikrobiom állapota pedig egyre inkább kulcstényező a Crohn-betegség kezelésében.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123rf.com)

 

