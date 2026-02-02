Új kutatás segíthet a Crohn-betegeken

Új kutatások szerint egy speciális, alacsony kalóriatartalmú étrend enyhítheti a Crohn-betegség tüneteit – olvasható a Mindmegette cikkében. De vajon kinek érdemes kipróbálnia, és mire kell figyelni a böjtutánzó diéta közben?

A Crohn-betegség sokak életét befolyásolja: a hasfájás, hasmenés, kimerültség és fogyás gyakori velejárói a gyulladásos bélbetegségeknek. Mivel a betegség nem gyógyítható véglegesen, sokan keresnek olyan életmódbeli megoldásokat, amelyek enyhítik a panaszokat – ilyen lehet a böjtutánzó diéta is.

Mi is az a böjtutánzó diéta (fasting-mimicking)?

A böjtutánzó diéta lényege, hogy rövid ideig tartó, alacsony kalóriabevitellel járó időszakokat iktatunk be az étrendbe – anélkül, hogy teljesen koplalnánk. A legfrissebb amerikai kutatásban a résztvevők havonta öt egymást követő napon át napi 700–1100 kalóriát fogyasztottak, majd a hónap többi részében a megszokott étrendjük szerint étkeztek. Ezt három egymást követő hónapig tartották.